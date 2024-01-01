Бронетранспортеры ACVS уже грузятся на паром для отправки в Украину

Всего будет поставлено 50 машин. Начальная партия из 10 единиц ACVS состоит из медико-санитарных модификаций. Они оснащены полным комплектом медицинского оборудования безопасной эвакуации и лечебной поддержки раненых.

Современные боевые бронированные машины изготавливаются и будут отправляться в Украину в различных версиях для широкого круга задач на поле боя. Среди них будут модификации для транспортировки личного состава, командно-штабные машины, а также инженерной поддержки, мобильного ремонта, радиоэлектронной борьбы и упомянутого выше медицинского исполнения.

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Как пишет на своей странице в Facebook Министр национальной обороны Канады Билл Блэр, это будут те же машины, что сейчас используются канадской армией.

Серия ACSV (Armored Combat Support Vehicle, то есть бронированная машина боевой поддержки, разработки компании General Dynamics Land Systems-Canada построена на шасси легкой бронированной машины LAV 6.0, разработана для предоставления широкого спектра тактической поддержки на поле боя. Кроме высокой мобильности и надежной защиты для работы в условиях высокого риска, машины комплектуются передовыми системами связи и современной баллистической защитой, что обеспечивает максимальную безопасность для экипажа и транспортируемого оборудования.

Образцом комплектации стали варианты санитарных автомобилей. Они признаны одними из лучших в мире, поскольку оснащены медицинским оборудованием и запасом необходимых лекарств, материалов для стабилизации широкого спектра ранений на поле боя и неотложной медицинской помощи раненым бойцам в ходе их транспортировки в прифронтовые полевые или стационарные медицинские учреждения.

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К осени Украина будет иметь уже 10 единиц такой техники, что позволит Вооруженным Силам Украины безопасно эвакуировать раненых из зон боевых действий. Отправленные в Украину медицинские эвакуаторы имеют двигатель мощностью 450 л.с.

Такой же силовой потенциал будет и в других версиях. Для восьмиколесной машины этого достаточно. По дороге с твердым покрытием она способна мчаться со скоростью под 100 км/ч, а по пересеченной местности в зависимости от состояния поверхности будет передвигаться на скорости 40 или максимум 50 км/ч.

Интересной будет мобильная ремонтно-эвакуационная версия для выполнения ремонтных работ и восстановления поврежденной техники в полевых условиях. Это позволит минимизировать простои техники, обеспечивая ей непрерывность в боевых действиях. Однако это касается незначительных ремонтов и сервисного обслуживания, поскольку для капитальных работ нужны условия ремонтных заводов.

Фото: Bill Blair/Facebook