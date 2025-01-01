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Названы самые популярные подержанные автомобили, импортируемые в Украину

Спрос на подержанные авто остается стабильным. Средний возраст около 9 лет. Почти половина импорта – бензиновые авто.
Составлен рейтинг самых популярных подержанных авто импортируемых в Украину - Auto24

Volkswagen Golf остается самым популярным импортируемым авто

Евгений Гудущан
logo7 июля, 10:21
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В течение июня украинский автопарк пополнили почти 20 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с июнем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 7%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Далее следуют:

  • электромобили – 23%;
  • дизельные – 21%;
  • гибриды – 5%;
  • авто с ГБО – 3%.

Лидером, среди ввезенных авто с пробегом, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf - 985 ед.;
  2. Renault Megane - 698 ед.;
  3. Skoda Octavia - 652 ед.;
  4. Volkswagen Tiguan - 634 ед.;
  5. Tesla Model Y - 567 ед.;
  6. Audi Q5 - 560 ед.;
  7. Nissan Rogue - 520 ед.;
  8. Tesla Model 3 - 513 ед.;
  9. Nissan Leaf - 468 ед.;
  10. Volkswagen Passat - 451 ед.

Средний возраст подержанных машин, что в июне перешли на украинские номера, составляет 8,8 года.

Всего с начала года украинцы приобрели 113,4 тыс. импортируемых легковушек с пробегом, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 г.

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