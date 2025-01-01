Названы самые популярные подержанные автомобили, импортируемые в Украину

В течение июня украинский автопарк пополнили почти 20 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с июнем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 7%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Далее следуют:

электромобили – 23%;

дизельные – 21%;

гибриды – 5%;

авто с ГБО – 3%.

Лидером, среди ввезенных авто с пробегом, остается Volkswagen Golf.

В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf - 985 ед.; Renault Megane - 698 ед.; Skoda Octavia - 652 ед.; Volkswagen Tiguan - 634 ед.; Tesla Model Y - 567 ед.; Audi Q5 - 560 ед.; Nissan Rogue - 520 ед.; Tesla Model 3 - 513 ед.; Nissan Leaf - 468 ед.; Volkswagen Passat - 451 ед.

Средний возраст подержанных машин, что в июне перешли на украинские номера, составляет 8,8 года.

Всего с начала года украинцы приобрели 113,4 тыс. импортируемых легковушек с пробегом, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 г.