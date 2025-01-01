Названы самые популярные подержанные автомобили, импортируемые в Украину

Volkswagen Golf остается самым популярным импортируемым авто
В течение июня украинский автопарк пополнили почти 20 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за рубежа, сообщает Укравтопром.
Читайте также: Названы самые популярные автомобили мира 2025 года
По сравнению с июнем 2024 года спрос на такие авто увеличился на 7%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.
Далее следуют:
- электромобили – 23%;
- дизельные – 21%;
- гибриды – 5%;
- авто с ГБО – 3%.
Лидером, среди ввезенных авто с пробегом, остается Volkswagen Golf.
В ТОП - 10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf - 985 ед.;
- Renault Megane - 698 ед.;
- Skoda Octavia - 652 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 634 ед.;
- Tesla Model Y - 567 ед.;
- Audi Q5 - 560 ед.;
- Nissan Rogue - 520 ед.;
- Tesla Model 3 - 513 ед.;
- Nissan Leaf - 468 ед.;
- Volkswagen Passat - 451 ед.
Средний возраст подержанных машин, что в июне перешли на украинские номера, составляет 8,8 года.
Всего с начала года украинцы приобрели 113,4 тыс. импортируемых легковушек с пробегом, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 г.