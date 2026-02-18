Названы самые популярные в Украине подержанные авто из США

Ford Escape
В январе украинцы приобрели 3,1 тысячи подержанных легковых автомобилей, ввезенных из США. Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года спрос вырос на 20 процентов, что подтверждает стабильный интерес к американскому рынку подержанных авто.
Структура по типу топлива
- Бензиновые автомобили - 58 процентов.
- Электромобили - 22 процента.
- Гибридные авто - 11 процентов.
- Дизельные - 6 процентов.
- Авто с ГБО - 3 процента.
Таким образом, традиционные бензиновые модели сохраняют доминирование, однако доля электрокаров и гибридов вместе составляет около трети рынка.
Средний возраст импортируемых авто из США, которые в январе пополнили украинский автопарк, составил 6,8 года. Это свидетельствует об ориентации покупателей на относительно "свежие" автомобили с умеренным пробегом.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США
- Ford Escape - 349 единиц.
- Nissan Rogue - 242 единицы.
- BMW X3 - 223 единицы.
- Tesla Model 3 - 217 единиц.
- BMW X5 - 182 единицы.
В структуре лидеров преобладают кроссоверы и SUV, что отражает общемировую тенденцию смещения спроса в сторону практичных и универсальных моделей. В то же время высокая позиция электрической Tesla Model 3 демонстрирует постепенное закрепление электротранспорта среди массового импорта из США.