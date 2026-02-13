В США могут поставить точку в истории систем "старт-стоп"

Решение является частью более широкого пересмотра экологической политики, в частности отмены так называемого “вывода об угрозе” 2009 года, принятого при президентстве Барака Обамы, сообщает Auto24, ссылаясь на Carscoops. Именно на его основе формировались стандарты по сокращению выбросов парниковых газов для транспортных средств.

Почему “старт-стоп” вообще появился

Система “старт-стоп” автоматически глушит двигатель во время полной остановки автомобиля, например, на светофоре или в пробке, и снова запускает его, как только водитель отпускает педаль тормоза. Идея проста: уменьшить расход топлива и сократить выбросы. По оценкам, такая технология позволяет экономить около 5% топлива в среднем, а в городских условиях - до 10%.

То есть за год эксплуатации это может означать ощутимую экономию, особенно для тех, кто большую часть времени проводит в трафике. EPA прямо не заставляло производителей устанавливать “старт-стоп”, но предоставляло так называемые “внецикловые кредиты” за технологии, улучшающие топливную эффективность. Именно эти стимулы и сделали систему практически стандартом для большинства новых авто.

Почему ее так не любят водители

Несмотря на рациональное объяснение, система вызывает раздражение у части водителей. Кому-то не нравится сама пауза в работе двигателя, кто-то переживает за износ стартера и аккумулятора, а некоторые просто привыкли к непрерывной работе мотора. Хотя современные стартеры и аккумуляторы рассчитаны на частые циклы запуска, скепсис никуда не исчез. Дополнительное недовольство вызывает и то, что в большинстве автомобилей систему приходится выключать вручную каждый раз после запуска двигателя. Неудивительно, что в интернете легко найти недорогие модули, которые позволяют отключить “старт-стоп” навсегда.

Исчезнет ли система полностью

Даже если EPA отменит топливные кредиты, это не означает мгновенного исчезновения технологии. Автопроизводители могут оставить ее, но, например, изменить настройки по умолчанию или предложить больше свободы в отключении. Впрочем, сигнал очевиден: дерегуляция может изменить подход к экономии топлива и снижению выбросов в США. Станет ли это победой для водителей, которые ненавидят “старт-стоп”, или шагом назад в борьбе за экологию - покажет время.