"Черная смерть" двигателя: что это такое и как ее остановить

Водители, которые ездят слишком мало, спокойно и уравновешенно, могут вызвать "черную смерть" двигателей своих автомобилей. Короткие поездки на невысоких скоростях, когда двигатель не успевает прогреваться и раскручиваться хотя бы до средних оборотов, приводят к накоплению нагара в моторах, рассказывают на сайте mirror.co.uk.

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Пренебрежение ездой на высоких оборотах двигателя приводит к накоплению углерода. Механики называют такое явление "черной смертью". Этой проблемы можно избежать с помощью простого средства. Просто выехав на автомагистраль, владельцы автомобилей могут предотвратить долгосрочные проблемы с двигателем.

Выезжая на автомагистраль, владельцы автомобилей могут предотвратить долгосрочные проблемы с двигателем. "Если вы постоянно ездите на низких скоростях, особенно на короткие расстояния, ваш двигатель никогда не нагревается достаточно, чтобы сжечь углеродные отложения. Со временем это может привести к накоплению отложений внутри клапанов, поршней и выхлопной системы", - считают представители компании Bumper, которая занимается ремонтом авто.

Представитель Bumper предупредил, что накопление нагара может привести к полному отказу двигателя, ремонт которого может стоить немало. Они объяснили: "В худшем случае накопление нагара может привести к заклиниванию двигателя, а его замена может стоить тысячи долларов".

Представитель продолжил: "Современные двигатели разработаны для периодической работы на высоких скоростях. Регулярная езда автомобилем по автостраде помогает полностью прогреть двигатель и позволяет топливу очищать и смазывать компоненты".

Как выявить на ранних стадиях

Для тех, кто хочет выявить ранние признаки "черной смерти" двигателя, еще одним сигналом, на который стоит обратить внимание, является белая пена или пух под крышкой масляного бака, что может сигнализировать о конденсации воды в моторном масле, что часто возникает вследствие коротких поездок, когда двигатель не успевает должным образом прогреться.

Представитель Bumper уточнил: "Если вы снимаете крышку масляного бака и замечаете молочное вещество, это обычно признак того, что ваш двигатель недостаточно нагревается, чтобы сжечь влагу. Это не обязательно серьезная неисправность, но если ее игнорировать, она может привести к долгосрочным проблемам". Опять же, обычная длительная езда с постоянной скоростью может решить проблему. "Когда вы едете на скорости автострады в течение 45 минут-часа, тепла, вырабатываемого двигателем, достаточно для испарения конденсата и предотвращения его накопления".