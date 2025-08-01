"Чорна смерть" двигуна: що це таке та як її зупинити

Водії, які їздять надто мало, спокійно та врівноважено, можуть спричиняти "чорну смерть" двигунів своїх автомобілів. Короткі поїздки на невисоких швидкостях, коли двигун не встигає прогріватись та розкручуватись хоча б до середніх обертів, призводять до накопичення нагару у моторах, розповідають на сайті mirror.co.uk.

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Нехтування їздою на високих обертах двигуна призводить до накопичення вуглецю. Механіки називають таке явище "чорною смертю". Цієї проблеми можна уникнути за допомогою простого засобу. Просто виїхавши на автомагістраль, власники автомобілів можуть запобігти довгостроковим проблемам з двигуном.

Виїжджаючи на автомагістраль, власники автомобілів можуть запобігти довгостроковим проблемам з двигуном. "Якщо ви постійно їздите на низьких швидкостях, особливо на короткі відстані, ваш двигун ніколи не нагрівається достатньо, щоб спалити вуглецеві відкладення. З часом це може призвести до накопичення відкладень всередині клапанів, поршнів та вихлопної системи", - вважають представники компанії Bumper, яка займається ремонтом авто.

Представник Bumper попередив, що накопичення нагару може призвести до повної відмови двигуна, ремонт якого може коштувати чимало. Вони пояснили: "У найгіршому випадку накопичення нагару може призвести до заклинення двигуна, а його заміна може коштувати тисячі доларів".

Речник продовжив: "Сучасні двигуни розроблені для періодичної роботи на вищих швидкостях. Регулярна їзда автомобілем по автостраді допомагає повністю прогріти двигун і дозволяє паливу очищати та змащувати компоненти".

Як виявити на ранніх стадіях

Для тих, хто хоче виявити ранні ознаки "чорної смерті" двигуна, ще одним сигналом, на який варто звернути увагу, є біла піна або пух під кришкою масляного бака, що може сигналізувати про конденсацію води в моторному маслі, що часто виникає внаслідок коротких поїздок, коли двигун не встигає належним чином прогрітися.

Речник Bumper уточнив: "Якщо ви знімаєте кришку масляного бака та помічаєте молочну речовину, це зазвичай ознака того, що ваш двигун недостатньо нагрівається, щоб спалити вологу. Це не обов’язково серйозна несправність, але якщо її ігнорувати, вона може призвести до довгострокових проблем". Знову ж таки, звичайна тривала їзда з постійною швидкістю може вирішити проблему. "Коли ви їдете на швидкості автостради протягом 45 хвилин-години, тепла, що виробляється двигуном, достатньо для випаровування конденсату та запобігання його накопиченню".