Когда заводить и глушить двигатель будет решать электроника, опираясь на данные от GPS, камер, радаров и сенсоров.

Патент, зарегистрированный General Motors не предусматривает возможности ручного отключения системы запуска и остановки двигателя.

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Система старт-стоп по своей сути уже является автоматической: она срабатывает, когда водитель нажимает педаль тормоза в течение определенного времени и заводит двигатель, когда тормоза не задействованы. Предназначение системы – снижать расход топлива и уменьшить вредные выбросы в атмосферу. Большинство систем работают так хорошо, что водители их даже не замечают, однако другие имеют определенные недостатки (задержку запуска, слишком быстрое глушение мотора, работа системы в пробках и т.п.), из-за чего владельцы автомобилей просто выключают эту функцию вручную или из-за вмешательства в программное обеспечение.

General Motors утверждает, что нашла способ сделать работу системы старт-стоп безупречной. Решение в GPS и различных датчиках, которые уже используются в современных автомобилях. Топография, видео с камер и другие входные данные обеспечивают информацией центральный компьютер автомобиля, который и должен определять необходимость выключения двигателя. И отключить вручную будет невозможно.

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