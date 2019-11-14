Коли заводити та глушити двигун буде вирішувати електроніка, спираючись на данні від GPS, камер, радарів та сенсорів.

Патент, зареєстрований General Motors не передбачає можливості ручного вимикання системи запуску й зупинки двигуна.

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Система старт-стоп по своїй суті вже є автоматичною: вона спрацьовує, коли водій натискає педаль гальма впродовж певного часу і пробуджує двигун, коли гальма не задіяні. Покликання системи – знижувати споживання пального і зменшувати шкідливі викиди в атмосферу. Більшість систем працюють так добре, що водії їх навіть не помічають, однак інші мають певні недоліки (затримки запуску, занадто швидке глушіння мотора, робота системи в заторах тощо), через що власники автомобілів просто вимикають цю функцію вручну чи через втручання у програмне забезпечення.

General Motors стверджує, що знайшла спосіб зробити роботу системи старт-стоп бездоганною. Рішення у GPS та різноманітних датчиках, які вже використовуються в сучасних автомобілях. Топографія, відео з камер та інші вхідні данні забезпечують інформацією центральний комп’ютер автомобіля, котрий і має визначати необхідність вимикання двигуна. І вимкнути функцію вручну буде неможливо.

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