Рейтинг компактных хэтчбеков для города составлен с учетом главных преимуществ и недостатков каждой модели.

Эксперты из «Whаt Сar?» назвали 10 лучших компактных хэтчбеков для города, которые можно купить новыми в 2023 и выделили их основные плюсы и минусы.

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1 Honda Jazz

+ практичный интерьер, богатая стандартная оснастка, медленная потеря стоимости

- высокая стоимость нового авто, шумоизоляция, мультимедийная система

2 Skoda Fabia

+ большой багажник, просторный интерьер, комфортная подвеска

- жесткий пластик в интерьере, мультимедийная система

3 Dacia/Renault Sandero

+ низкая стоимость нового авто, просторный интерьер и багажник, комфортная подвеска

- низкий уровень безопасности, плохая шумоизоляция

4 Volkswagen Polo

+ хорошая управляемость, просторный интерьер, низкая стоимость нового авто

- маломощные базовые двигатели, система безопасности

5 Peugeot 2080

+ комфортный, качественный интерьер, мощный и экономичный двигатель (1,2л.)

- неудобное рулевое колесо, мультимедийная система

6 Seat Ibiza

+ приятная управляемость, просторный интерьер, есть мощные двигатели

- плохая шумоизоляция, быстро теряет стоимость, жесткая подвеска

7 Ford Fiesta

+ идеальная управляемость, мощные двигатели Ecoboost, низкий расход топлива

- высокая стоимость нового авто, индивидуальные комплекты безопасности за дополнительную плату

8 Audi A1

+ приятная управляемость, хорошая шумоизоляция, медленная потеря стоимости

- небогатая стандартная оснастка, жесткий интерьер

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9 Toyota Yaris

+ отличная экономия топлива, высокий уровень надежности, медленная потеря стоимости

- неудобная мультимедийная система, жесткая подвеска, тесно на заднем ряду сидений

10 Hyundai i10

+ хорошая шумоизоляция, приличное пространство сзади, богатая оснастка

- низкий уровень безопасности, маломощный базовый двигатель