Рейтинг компактных хэтчбеков для города составлен с учетом главных преимуществ и недостатков каждой модели.
Эксперты из «Whаt Сar?» назвали 10 лучших компактных хэтчбеков для города, которые можно купить новыми в 2023 и выделили их основные плюсы и минусы.
Читайте также: Опубликован рейтинг надежности компактных авто с пробегом
1 Honda Jazz
+ практичный интерьер, богатая стандартная оснастка, медленная потеря стоимости
- высокая стоимость нового авто, шумоизоляция, мультимедийная система
2 Skoda Fabia
+ большой багажник, просторный интерьер, комфортная подвеска
- жесткий пластик в интерьере, мультимедийная система
3 Dacia/Renault Sandero
+ низкая стоимость нового авто, просторный интерьер и багажник, комфортная подвеска
- низкий уровень безопасности, плохая шумоизоляция
4 Volkswagen Polo
+ хорошая управляемость, просторный интерьер, низкая стоимость нового авто
- маломощные базовые двигатели, система безопасности
5 Peugeot 2080
+ комфортный, качественный интерьер, мощный и экономичный двигатель (1,2л.)
- неудобное рулевое колесо, мультимедийная система
6 Seat Ibiza
+ приятная управляемость, просторный интерьер, есть мощные двигатели
- плохая шумоизоляция, быстро теряет стоимость, жесткая подвеска
7 Ford Fiesta
+ идеальная управляемость, мощные двигатели Ecoboost, низкий расход топлива
- высокая стоимость нового авто, индивидуальные комплекты безопасности за дополнительную плату
8 Audi A1
+ приятная управляемость, хорошая шумоизоляция, медленная потеря стоимости
- небогатая стандартная оснастка, жесткий интерьер
Читайте также: Рейтинг надежности: только 11,8% современных авто добегают до 400 000 км.
9 Toyota Yaris
+ отличная экономия топлива, высокий уровень надежности, медленная потеря стоимости
- неудобная мультимедийная система, жесткая подвеска, тесно на заднем ряду сидений
10 Hyundai i10
+ хорошая шумоизоляция, приличное пространство сзади, богатая оснастка
- низкий уровень безопасности, маломощный базовый двигатель