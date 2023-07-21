Рейтинг компактних хетчбеків для міста складений з урахуванням головних переваг та недоліків кожної моделі.
Експерти з «Whаt Сar?» назвали 10 найкращих компактних хетчбеків для міста, які можна купити новими у 2023 році та виділили їхні основні плюси та мінуси.
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1 Honda Jazz
+ практичний інтер'єр, багате стандартне оснащення, повільна втрата вартості
- висока вартість нового авто, шумоізоляція, мультимедійна система
2 Skoda Fabia
+ великий багажник, просторий інтер'єр, комфортна підвіска
- жорсткий пластик в інтер’єрі, мультимедійна система
3 Dacia/Renault Sandero
+ низька вартість нового авто, просторий інтер'єр та багажник, комфортна підвіска
- низький рівень безпеки, погана шумоізоляція
4 Volkswagen Polo
+ гарна керованість, просторий інтер'єр, низька вартість нового авто
- малопотужні базові двигуни, система безпеки
5 Peugeot 2080
+ комфортний, якісний інтер'єр, потужний та економний двигун (1,2л.)
- незручне рульове колесо, мультимедійна система
6 Seat Ibiza
+ приємна керованість, просторий інтер'єр, є потужні двигуни
- погана шумоізоляція, швидко втрачає вартість, жорстка підвіска
7 Ford Fiesta
+ ідеальна керованість, потужні двигуни Ecoboost, низька витрата палива
- висока вартість нового авто, індивідуальні комплекти безпеки за додаткову плату
8 Audi A1
+ приємна керованість, гарна шумоізоляція, повільна втрата вартості
- небагате стандартне оснащення, жорсткий інтер'єр
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9 Toyota Yaris
+ чудова економія палива, високий рівень надійності, повільна втрата вартості
- незручна мультимедійна система, жорстка підвіска, тісно на задньому ряду сидінь
10 Hyundai i10
+ гарна шумоізоляція, пристойний простір ззаду, багате оснащення
- низький рівень безпеки, малопотужний базовий двигун