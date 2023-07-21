Рейтинг компактних хетчбеків для міста складений з урахуванням головних переваг та недоліків кожної моделі.

Експерти з «Whаt Сar?» назвали 10 найкращих компактних хетчбеків для міста, які можна купити новими у 2023 році та виділили їхні основні плюси та мінуси.

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1 Honda Jazz

+ практичний інтер'єр, багате стандартне оснащення, повільна втрата вартості

- висока вартість нового авто, шумоізоляція, мультимедійна система

2 Skoda Fabia

+ великий багажник, просторий інтер'єр, комфортна підвіска

- жорсткий пластик в інтер’єрі, мультимедійна система

3 Dacia/Renault Sandero

+ низька вартість нового авто, просторий інтер'єр та багажник, комфортна підвіска

- низький рівень безпеки, погана шумоізоляція

4 Volkswagen Polo

+ гарна керованість, просторий інтер'єр, низька вартість нового авто

- малопотужні базові двигуни, система безпеки

5 Peugeot 2080

+ комфортний, якісний інтер'єр, потужний та економний двигун (1,2л.)

- незручне рульове колесо, мультимедійна система

6 Seat Ibiza

+ приємна керованість, просторий інтер'єр, є потужні двигуни

- погана шумоізоляція, швидко втрачає вартість, жорстка підвіска

7 Ford Fiesta

+ ідеальна керованість, потужні двигуни Ecoboost, низька витрата палива

- висока вартість нового авто, індивідуальні комплекти безпеки за додаткову плату

8 Audi A1

+ приємна керованість, гарна шумоізоляція, повільна втрата вартості

- небагате стандартне оснащення, жорсткий інтер'єр

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9 Toyota Yaris

+ чудова економія палива, високий рівень надійності, повільна втрата вартості

- незручна мультимедійна система, жорстка підвіска, тісно на задньому ряду сидінь

10 Hyundai i10

+ гарна шумоізоляція, пристойний простір ззаду, багате оснащення

- низький рівень безпеки, малопотужний базовий двигун