Консалтинговая группа "А-95" на основе собственных исследований определила пятерки крупнейших импортеров бензина и дизтоплива в январе-апреле 2023 года.

Всего за четыре месяца 2023 г. было импортировано 518 тыс. т бензинов и 1 987 тыс. т дизтоплива, что для обеих позиций почти вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой скачок обусловлен низкой базой сравнения, поскольку импорт нефтепродуктов в Украину в марте-апреле 2022 года был минимальным из-за активных боевых действий.

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В обоих рейтингах два первых места занимают сети ОККО и WOG, являющиеся лидерами розничной реализации горючего. ОККО уверенно удерживает статус крупнейшего продавца бензинов, занимая 27% в общем импорте. Между тем WOG, расположившийся на второй ступени, импортировал объем, равный суммарному объему двух следующих сетей рейтинга: «Приват» и UPG.

Третью позицию среди импортеров бензина группа «Приват» завоевала через национализацию «Укртатнафты» в конце 2022 года. Несмотря на сеть АЗС, которая насчитывает более 900 станций, в рейтинге импортеров дизтоплива самый мощный ритейлер занял только седьмую позицию.

Четвертое место в бензиновом рейтинге заняла "Укрпаллетсистема". Отметим, что хотя ее сеть UPG более чем в десять раз меньше «приватовской», объем импорта бензина у нее меньше всего на 13,7%.

Наиболее ощутимый результат компания Владимира Петренко показала в поставках дизтоплива. Она занимала уверенные дизельные позиции и раньше, импортируя в отдельные месяцы 2021 года до 80 тыс. т продукта. После покупки морского терминала в Польше UPG анонсировала резкое увеличение поставок и выход на лидерские позиции в Украине. В последние месяцы UPG «толкается» за второе место с WOG, но пока – третья позиция по результатам четырех месяцев.

На пятой ступени "бензинового" рейтинга импортеров, по всем признакам, должна была оказаться "БРСМ-Нефть", которая в январе-феврале импортировала 6,1 и 5,4 тыс. т бензинов соответственно. Но по неизвестным причинам (на самом деле известным) полностью прекратила импорт в марте и апреле. Очевидно, оператор полностью переключился на продукт собственного производства, тем более что, по имеющейся информации, в 2022 году эта группа компаний пополнилась еще одним «миником» в Черниговской области. Если представить, что собственного «блендинга» у БРСМ нет, сеть Андрея Бибы могла бы претендовать на третье место в рейтинге, а не седьмое по факту.

Побег клиентов БРСМ, начавшийся в 2022 году, наглядно просматривается в поставках дизеля. За четыре месяца 45 тыс. т, или вдвое меньше среднемесячного 2021 года, и, как следствие, предпоследняя позиция у топ-10 импортеров дизеля. Обратит внимание, в отличие от бензина, импорт дизтоплива «БРСМ» не прекращала, что лишний раз указывает на ведущую роль мини-НПЗ в обеспечении сети бензином – выход дизеля на этих производствах минимален.

Активный возврат «БРСМ» в малую нефтепереработку порадовал разве что известного оптового игрока «НП-Трейдинг», который благодаря упорному труду неожиданно замкнул топ-5 среди импортеров бензина 2023 года.

Крупнейшим импортером дизтоплива среди оптовиков стала компания «Альянс Энерго Трейд». За ней – четвертая позиция в общем зачете. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, компания имеет наименьший прирост объемов – всего 10,6%. В то же время это говорит о том, что в прошлом году АЭТ одной из первых взяла хороший темп импорта через западную границу, в том числе благодаря мощным логистическим возможностям.

В этом году лидерство АЭТ завоевала жесткую борьбу со своим традиционным конкурентом – группой компаний «Кантарел», которая на рынке светлых нефтепродуктов работает через операторов «Пэйд» и «Евростандарт». В прошлом году АЭТ обошла коллег из Одессы по объемам более чем вдвое, а в январе-апреле 2023-го «Кантареллу» не хватило всего 2,4 тыс. т, чтобы дотянуться до АЭТ. В результате почетное пятое место в национальном дизельном зачете.

Отметим и номер 6 – «Укрзализныцю», которая в 2022 году стала импортером горючего благодаря разрешению Кабмина на заключение прямых договоров с зарубежными поставщиками. Это наконец-то сняло с повестки дня постоянные скандалы по закупкам и даже позволило сделать из УЗ своеобразный индикатив адекватности импортных контрактов. Между тем, судя по объемам импорта, УЗ не суждено было выйти на оптовый рынок и продавать горючее на рынке, хотя такие намерения звучали. Более того, под угрозой и потребление «железнодорожников»: из-за повышения тарифов по крайней мере «нефтяной» люд начал активно пересаживаться на бензовозы.

Первые четыре месяца оказались достаточно продуктивными. Как по бензинам, так и по дизелю сохраняется интрига в рейтинге, весьма вероятно, что фавориты гонки еще неоднократно поменяются местами.