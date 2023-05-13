Одна из ситуаций, которой боятся начинающие водители: на заправке вам случайно заправили не то топливо, которое нужно вашей машине. Причем не просто другую марку бензина, а кардинально другое топливо: бензин вместо дизеля или наоборот. Что делать и что будет, если ошибка обнаружится не сразу? "Авто 24" узнавал у работников АЗС и совещался с мастерами-мотористами.

Специальные люди разработали ряд мер, чтобы такая неприятность не могла произойти, но она все равно происходит: пистолет перепутали и вот в вашем баке бензин вместо дизтоплива или наоборот. И хорошо, если только в баке, а не в камере сгорания двигателя!

В теории "дизельные" пистолеты должны иметь больший диаметр (25 мм), чтобы он не влез в бензиновый бак (пистолет 21 мм). Но это правило соблюдают не все АЗС и не все автопроизводители.

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Самое главное в такой ситуации – три не:

не паниковать

не отъезжать от колонки (если вы еще возле нее)

не продолжать движение (если вы уже уехали).

Еще одно действие, которое нужно выполнять каждый раз, до возможного форс-мажора – взять у оператора чек. Это документ, в котором среди прочей полезной для потребителя информации будет указано, какой вид горючего и сколько вам отпустили. Это пригодится и в разборках с менеджером АЗС, и в суде (не дай вам Бог), и на СТО, где вам будут промывать бак и всю топливную систему.

Бензин в дизель

Что произойдет, если водитель не заметил ошибку и запустил свой дизель после заправки бензином? Сначала двигатель будет работать на дизтопливе, которое осталось в магистралях и обоих насосах. Причем это может занять и несколько минут, и больше, потому что ДТ тяжелее бензина и после заправки осядет на дно бака – ближе к насосу низкого давления. Затем, во время движения, оба топлива перемешаются и картина изменится.

Если бензиновая форсунка и сможет правильно распылить ДТ, свеча точно не сможет его вовремя поджечь. Добавьте сюда проблему октанового числа.

Когда насос начнет закачивать бензин (или бензино-дизельную смесь), во-первых, начнет интенсивно изнашиваться самый дорогой узел дизеля – топливный насос высокого давления (ТНВД), а во-вторых, двигатель начнет работать не нормально. Форсунки дизеля, лишенные смазки горючим (бензин не имеет смазочных свойств), тоже испытывают чрезмерный износ, а факел распыления с инжекторов нарушится. Упадет тяга, начнутся вибрации. Скорее всего, должна загореться лампа Check Engine.

Вот здесь важно немедленно остановить двигатель – это его спасет. А заодно и еще два дорогостоящих компонента – катализатор и сажевый фильтр выхлопной системы.

Но это мы говорим о ситуации, когда бензин налили в пустой или почти пустой бак дизельной машины. А если в нем было более или менее заметное количество ДТ, то на образованной бензо-дизельной смеси двигатель сможет работать более или менее стабильно. И если водитель ничего не заметит, это издевательство над мотором может длиться долго – пока что-то не сломается, а то и до следующей заправки. Правда, здесь многое зависит от пропорции смеси двух топлив.

Дизель в бензиновом авто

Тяжелая солярка даже в баке с остатком бензина опустится на дно к бензонасосу. И сразу после старта двигателя попадет в форсунки и в двигатель. Который более-менее сразу остановится – и это хорошо, потому что заливаться дизтопливом ему не за чем.

В чем проблема

Если кому-то интересно заглянуть в проблему немного глубже, кратко расскажем, что происходит в моторе, который "хлебнул" неправильного горючего, с технической точки зрения.

Ответственные компоненты топливной системы дизеля должны смазываться дизтопливом. Бензин таким свойством не обладает.

Для дизеля бензин не подходит в первую очередь по двум параметрам. Во-первых, в отличие от дизтоплива, бензин не имеет смазывающих свойств – а именно на это рассчитаны основные узлы дизельной аппаратуры. То есть насосы и форсунки при присутствии бензина в ДТ испытывают ускоренный износ. Во-вторых, бензин при сжатии загорается гораздо раньше дизтоплива, чем принципиально нарушается работа дизеля.

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Для бензинового мотора дизтопливо не подходит в первую очередь опять же по причине худшей способности ДТ к вспышке – разница по температуре примерно вдвое. А еще присутствие солярки в бензине понижает октановое число последнего. То есть даже если микс бензина с соляркой будет худо-бедно загораться в цилиндре, то мотор будет работать с устрашающей детонацией. Его нужно сразу выключить.

Что делать

В обоих случаях в идеале задача будет следующая: слить "инородное" горючее оттуда, куда оно успело попасть, и промыть эти объемы родным топливом вашего автомобиля. То есть речь идет как минимум о топливном баке. А если двигатель заводили, то хотя бы минимальной промывке подлежат и топливные магистрали, и топливная рейка, и форсунки (инжекторы). Понятно, что нужно будет заменить топливные фильтры.

Правда, в отношении дизельного двигателя у некоторых наших консультантов есть особая позиция: топливный насос и форсунки от бензина промывать не обязательно. Потому что те миллиграммы бензина, которые могут оставаться в этих приборах, легко смешаются с порциями свежего дизтоплива и сгорят в двигателе.

После заправки дизеля бензином главное – не заводить его. Если же это произойдет, лучше поменять фильтр и промыть всю систему. Или как минимум – дать дизелю поработать на свежем ДТ на холостых оборотах.

Но ведь если двигатель успел поработать на "чужом" топливе, промывкой дело не закончится. После нее нужно будет продиагностировать мотор, в первую очередь – приборы топливной системы и систему нейтрализации выхлопных газов. Чтобы узнать, не упало ли давление подачи топлива и не нарушились ли параметры распыления, придется посетить специалистов.

А если пострадали катализаторы и/или сажевой фильтр выхлопа (в дизеле), то, возможно, придется заменять эти очень дорогие узлы.

Рекомендация "Авто 24"

Автомобили сейчас сложные, ремонты дорогие, люди встревоженные и не сконцентрированные. Поэтому давно пора завести себе правило: трогаться от бензоколонки только после двух действий. Сначала нужно убедиться, что вас заправили чем нужно, а потом убедиться, что пистолета в баке нет. Для этого есть чек, глаза и зеркало заднего вида.

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