Львиная доля свежих автомобилей из Европы – дизельные. После бензиновой машины счастливый обладатель получит от "дизелька" несколько принципиальных сюрпризов. Все ли они будут приятными?

Дизельный автомобиль имеет определенные особенности из-за специфики работы двигателя с зажиганием топлива от сжатия. В некоторых случаях это будет то, к чему стремятся все автовладельцы, в некоторых – расплата за полученные преимущества. Наконец, это могут быть проявления неисправностей, ведь большинство дизелей в Украине покупают в неновом состоянии.

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Большая шумность

Только в премиальном классе дизельные машины имеют акустический комфорт, адекватный бензиновым аналогам. Остальные автомобили с дизелем, даже абсолютно исправные, работают громче, с жестким звуком, особенно в непрогретом состоянии. Также это проявляется на холостом ходу и медленном движении на малых оборотах. Двигатель с изношенным газораспределительным механизмом, поврежденными форсунками и другими проблемами топливной аппаратуры работает еще громче.

Низкий расход

Потребление горючего на уровне 5,0 л/100 км может поразить даже видавшего виды автомобилиста, который до этого пользовался только бензиновой машиной одного из прошлых поколений. А если намеренно постараться, то можно увидеть на панели машины С-класса и 4,5-4,8 л/100 км.

Совместные дизели с топливной системой Common Rail имеют среднее потребление топдива на уровне 5,0 л/100 км – и это без особых усилий со стороны водителя.

Большой пробег на одной заправке

Приобретя первого в своей жизни "дизелька", автомобилист в первое время будет удивляться, насколько редко ему придется заезжать на АЗС. 1000 км и более на одной заправке – обычное дело для скромного хэтчбека С-класса с дизельным движком даже не последнего поколения.

Низкая пожарная опасность

Зажечь дизтопливо гораздо труднее, чем бензин, так что в случае каких-то нештатных ситуаций – ДТП, обрыв топливопроводов, замыкания проводки и т.п. – вероятность пожара на борту будет мизерной.

Требовательность к горючему

Бензиновые моторы последних поколений тоже были довольно требовательны по качеству топлива, но современный дизель, вероятно еще более капризный. Если заправляться соляркой стандарта ниже Евро-5, можно быстро вывести из строя катализатор и сажевый фильтр, а он стоит по несколько евро каждый.

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Но настоящая беда для владельца дизельной машины в Украине – замерзание дизтоплива на морозе. Зимой нужна исключительно зимняя солярка, покупать которую нужно только на брендовых АЗС. А на случай вынужденной заправки сомнительным горючим следует возить с собой препарат-антигель.

Заправлять дизельные авто последних поколений из канистры рискованно: моторы можно убить влагой, частицами ржавчины, чрезмерным содержанием серы в горючем.

Приятная динамика

Почти все современные турбодизели имеют определенный диапазон оборотов (пусть даже довольно узкий), где они демонстрируют очень хорошую динамику. Если знать эти обороты и умело пользоваться педалями и тахометром, от езды на дизеле можно получать истинное удовольствие.

Высокая практичность в войну

Во время войны не все АЗС работают безупречно, поэтому преимущество имеет машина с более распространенным типом топлива. Каким в данных условиях, конечно, является ДТ, на котором работает большая часть тяжелой транспортной и военной техники.

AdBlue: второй бак

Да, современный дизель потребляет очень мало горючего, но заправлять такую машину надо дважды. Автомобили экостандарта Евро-6 (иногда позднего Евро-5) имеют систему впрыска раствора мочевины AdBlue в систему выхлопа. 10-литрового бака хватает приблизительно на 10 тыс. км пробега. В принципе, всю эту систему можно демонтировать вместе с катализатором и сажевым фильтром, "снизив" экологический класс машины до Евро-0, но... Для этого придется вмешиваться в электронику управления двигателям, да и вообще по-варварски портить совершенный современный автомобиль, могут разве что нецивилизованные люди.

Дизельные модели выпуска последних лет имеют две заправочные горловины – ДТ и AdBlue. Мочевину нужно доливать каждые 10 тыс. км.

Запах

Самые современные и исправные дизельные авто никаких особых ароматов не источают. Но дизели старшего поколения, а также не совсем адекватные в техническом плане экземпляры могут, во-первых, огорчать экипажи тяжелым запахом выхлопа – при прогреве, во время задержки на светофоре и т.д. Изношенный дизельный мотор может пахнуть свежей соляркой, которая, в отличие от бензина, не улетучивается быстро, а крепко держит свой аромат под капотом и в других местах утечек.

Большой ресурс двигателя

Дизели относительно небольшого литража автопроизводители используют на легких коммерческих машинах – высоких универсалах типа “пирожок”, поэтому их делают очень выносливыми и долговечными. Эти же моторы ставят и на семейные легковые машины, поэтому не удивительно, что их силовые агрегаты проходят и полмиллиона, и 700 тысяч километров без капремонта. Бензиновым моторам такой ресурс недоступен.

Дорогие компоненты

Поистине неприятная особенность дизельных моторов – наличие очень дорогих деталей и узлов. Нынешние двигатели этого типа обязательно имеют турбину, а также такие продукты высоких технологий как форсунки, топливный насос высокого давления, уже упомянутые катализатор и сажевый фильтр. Когда придет время их заменять или перебирать, цена вопроса может поразить любого.

Да и привычные запчасти к дизельным версиям популярных моделей могут стоить заметно дороже, чем к бензиновым. Если дело дойдет до ремонта ходовой и трансмиссии, окажется, что сцепление, ШРУСы и подшипники ступиц для дизеля нужны усиленные – а значит, более дорогие. Даже аккумулятор для дизельного авто требуется более мощный и дорогой.

Один из минусов современного дизеля – большое количество компонентов, ремонт или замена которых стоит очень дорого. Форсунка может стоить несколько сот евро.

Слабая печка

Из-за высокой эффективности дизельного двигателя он отдает в окружающую среду меньше тепла, поэтому отопитель у дизельных автомобилей часто менее производителен, чем у таких же бензиновых. Во-первых, в холода салон дольше прогревается, а во-вторых, в морозы иногда так и не удается установить абсолютно комфортную температуру. Однако многие из легковых машин имеют встроенный электрический подогреватель, который наоборот выводит отопитель на полную мощность с первых минут работы.

Тяговитый двигатель

Дизели традиционно хорошо тянут на низких оборотах. Водитель сразу заметит, насколько это удобно во многих режимах движения, в частности, на хорошо нагруженной машине, в городе или на неровных проселках. Недаром лучшие внедорожники имеют дизельные двигатели, которые вытягивают их с полной нагрузкой на тяжелых дорогах.

Рекомендация Авто 24

Как весь мужской мир делится на поклонников брюнеток и блондинок, так и опытные автомобилисты до начала электромобилизации деллились на поклонников "бензинок" и "дизельков". Не стоит агитировать здесь за тот или иной двигатель, но исходя из нашего богатого опыта эксплуатации разной техники скажем: каждый тип силового агрегата имеет свой смысл. Но при условии, что за ним будут грамотно ухаживать и использовать с учетом всех слабых и сильных сторон.

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