Тема запасів пального через відключення світла знову стала актуальною. І раптом з’ясувалося, що у багатьох водіїв немає підходящої тари. Не забарилося і друге відкриття: добра каністра в магазині коштує тепер шалених грошей.

Після знайомства з цінами на каністри для бензину та “дизеля” автомобіліст як правило починає пригадувати, що в нього десь у коморі зберігається підходяща порожня тара. Але як правило, це або щось старе і занедбане, або ємності “з-під чогось” – тобто заводська упаковка від антифризу, оливи, будівельної хімії тощо.

Найпростіша пластикова тара на 10 л коштує від 200 грн., класична 20-літрова “американка” – 1600–1900 грн. Перша – практично одноразова, друга – примітивний китайський продукт.

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В будь-якому випадку тару треба очистити – чи то від залишків, того, що в ній було раніше, чи то від, як кажуть антиквари, “слідів зберігання”. Це тим більш важливо, коли йдеться про сучасні моделі авто з їхніми паливними системами типу TSI та Common Rail і складними системами очищення відпрацьованих газів. На відміну від старих карбюраторних моторів, ці агрегати не “прочхаються” без наслідків, “хильнувши” порцію чогось неадекватного.

Що може статися

Проблеми від брудного палива майже однакові для бензинових і дизельних автомобілів. На щастя, в обох випадках конструкторами передбачені кілька бар’єрів фільтрації палива, але вони відсікають не усі зайві домішки. Через сітки і фільтри просочуються найдрібніші частинки механічних домішок та розчинені в пальному хімічні домішки.

Іржа може забити сітку паливного насоса, паливний фільтр, іноді - трубопроводи. А у дизеля її мікрочастинки можуть пошкодити найдорожче – форсунки.

Вода замерзне у паливопроводах, може забити паливні фільтри, в гіршому випадку - викличе корозію деталей паливної системи.

Невідомі речовини утворять відкладення на відповідальних деталях. Ті чи інші речовини від попереднього вмісту, розчинившись у вашому бензині чи дизпаливі, можуть просочитися через фільтри. І по-перше, можуть залишити смолисті відкладення під впливом температури – наприклад, у форсунках. А по-друге, не згорівши в циліндрах, залишки цих випадкових домішок можуть забити систему нейтралізації відпрацьованих газів – каталізатор або сажовий фільтр.

У багатьох мережах АЗС діють суворі правила щодо заборони відпуску пального у пластикові каністри певних типів. (Фото UPG)

Як промити каністру

Скажемо відразу, що в деяких випадках це не така вже проста справа. Тому не думайте, що підготувати стару каністру до заливки в неї сучасного палива вдасться швиденько, поміж інших справ. Ускладнює завдання те, що механічно вплинути на забруднені стінки ємності проблематично – більшість каністр мають маленьку за діаметром горловину.

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Тому у більшій мірі очищення каністри – це її промивання, причому часто послідовно кількома видами рідин. Отже, чим промити каністру:

Пальне . Те саме пальне, яким ви плануєте заливати дану тару, змиє найнебезпечнішу частину непотрібних залишків – ті, які воно зможе розчинити. Заливши невелику порцію палива (достатньо 0,5 – 1,0 л на 10 л), треба протягом кількох хвилин добре калатати каністру.

Розчинники . Відносно недорогі розчинники типу 646, 647 та уайт-спіриту можуть змити багато з яких забруднень.

Гаряча вода з пральним порошком . Як не дивно, саме цей “препарат” має високу ефективність. Температура має бути не надто високою, щоб не постраждав пластик – близько 40 о – 45 о С. Наприклад, залишки різного роду антифризів такий розчин видаляє швидко і без сліду.

Пара високого тиску. Це промисловий спосіб, придатний в першу чергу для металевих виробів, відрізняється високою ефективністю. З пластиком треба бути обережніше.

Звісно, деякі з вищенаведених операції можна буде пропустити, якщо стане зрозуміло, що пластик або метал достатньо очистився. Оцінювати чистоту стінок посудини треба, по-перше, візуально – на внутрішніх поверхнях не повинно бути нашарувань, розводів чи окремих крапель. По-друге, перевірка на дотик: палець не має відчувати на внутрішній поверхні каністри жирне, липке, надто слизьке.

Іноді воду в каністрі не так просто і помітити: вона маскується, розподілившись патьоками і мікрокраплинами по стінках посудини.

Як прибрати вологу з каністри для бензину

Після усіх вправ з очисткою у вас залишиться остання проблема – висушити каністру. Воду треба спочатку вилити, потім витрусити різкими рухами, адже більшість каністр від антифризу, рідин-омивайок, грунтовок тощо через свою форму не дозволяють злити 100 % рідини з горловини.

Після цього всередині на стінках залишаться дрібні краплини вологи. Їх можна прибрати природнім шляхом, залишивши ємність на кілька днів з відкритою пробкою у теплому місці, а можна застосувати дива хімії. Спеціальний препарат – осушувач бензобаку або звичайний спирт, питний, медичний, або, скажімо, ізопропіловий, треба залити в каністру і ретельно прополоскати її. Коли рідину буде злито, стінки будуть сухими, а калюжку на дні можна буде прибрати Квачем або дати їй висохнути в теплі.

Багато які з продуктів автомобільної та будівельної хімії пакуються у міцні каністри, перспективні з точки зору використання під пальне.

Не радимо використовувати

Місткості з залишками води всередині. Воду можна прибрати (див. вище), але це доволі довго.

Старі сталеві каністри з іржею всередині. По-перше, вичистити всю іржу зсередини каністри неможливо, по-друге, одного разу іржа може прогризти метал наскрізь.

Каністри від будівельної ґрунтовки, які довго стояли порожніми. Цей препарат засихає шкіркою і його треба не стільки відмивати, скільки відшкрябувати.

Тару від хімікатів невідомого складу. Існують речовини, які не можна відмити доступними розчинниками.

Рекомендація Авто 24

Навіть якщо, на перший погляд, стара каністра чиста, її стінки можуть бути вкриті чимось шкідливим для мотора. Тому не поспішайте на заправку і поставтеся до чистоти серйозно – відмийте вашу місткість як слід.

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