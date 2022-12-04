Тема запасов бензина из-за отключения света снова стала актуальной. И вдруг выяснилось, что у многих водителей нет подходящей тары. Не заставило себя ждать и второе открытие: хорошая канистра в магазине стоит теперь безумных денег.

После знакомства с ценами на канистры для бензина и “дизеля” автомобилист как правило начинает вспоминать, что у него где-то в закромах хранится подходящая пустая тара. Но как правило, это либо что-то старое и заброшенное, либо емкости “из-под чего-то” – то есть заводская упаковка от антифриза, масла, строительной химии и т.д.

Простейшая пластиковая тара на 10 л стоит от 200 грн., классическая 20-литровая "американка" – 1600–1900 грн. Первая – практически одноразовая, вторая – примитивный китайский продукт.

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В любом случае тару надо очистить – то ли от остатков того, что в ней было раньше, то ли от, как говорят антиквары, "следов хранения". Это тем более важно, когда речь идет о горючем для современных моделей авто с их топливными системами типа TSI и Common Rail и сложными системами очистки выхлопных газов. В отличие от старых карбюраторных моторов, эти агрегаты не "прочихаются" без последствий, глотнув порцию чего-то неадекватного.

Что может произойти

Проблемы от грязного топлива почти одинаковы для бензиновых и дизельных автомобилей. К счастью, в обоих случаях конструкторами предусмотрено несколько барьеров фильтрации топлива, но они отсекают не всё лишнее. Через сетки и фильтры проникают мельчайшие частицы механических примесей и растворенные в горючем химические примеси.

Ржавчина может забить сетку топливного насоса, топливный фильтр, иногда – трубопроводы. А у дизеля ее микрочастицы могут повредить самое дорогое – форсунки.

Вода замерзнет в топливопроводах, может забить топливные фильтры, в худшем случае – вызовет коррозию и выход из строя деталей топливной системы.

Неизвестные вещества образуют отложения на ответственных деталях. Те или иные компоненты от предыдущего содержания канистры, растворившись в вашем бензине или дизтопливе, могут проникнуть через фильтры. И во-первых, могут оставить смолистые отложения под влиянием температуры – например, в форсунках. А во-вторых, не сгорев в цилиндрах, остатки этих случайных примесей могут забить систему нейтрализации отработавших газов – катализатор или сажевый фильтр.

Во многих сетях АЗС действуют строгие правила по запрету отпуска горючего в пластиковые канистры определенных типов. (Фото UPG)

Как промыть канистру

Скажем сразу, что в некоторых случаях это не такое уж простое дело. Поэтому не думайте, что подготовить старую канистру к заливке в нее современного топлива удастся быстро, между делом. Усложняет задачу то, что механически повлиять на загрязненные стенки емкости проблематично – большинство канистр имеют маленькую по диаметру горловину.

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Поэтому в большей степени очистка канистры – это ее промывание, причем часто последовательно несколькими видами жидкостей. Итак, чем промыть канистру:

Горючее . То же топливо, которым вы планируете заливать данную тару, смоет самую опасную часть ненужных остатков – те, которые оно сможет растворить. Залив небольшую порцию топлива (достаточно 0,5 – 1,0 л на 10 – 20 л), нужно в течение нескольких минут хорошо колотить канистру.

Растворители . Относительно недорогие растворители типа 646, 647 и уайт-спирита могут смыть многие загрязнения.

Горячая вода со стиральным порошком . Как ни странно, именно этот препарат имеет высокую эффективность. Температура должна быть не слишком высокой, чтобы не пострадал пластик – около 40 о – 45 о С. Например, остатки разного рода антифризов такой раствор удаляет быстро и без следа.

Пар высокого давления . Это промышленный способ, пригодный прежде всего для металлических изделий, отличается высокой эффективностью. Но с пластиком нужно быть осторожнее.

Конечно, некоторые из вышеприведенных операций можно будет пропустить, если станет ясно, что пластик или металл достаточно очистился. Оценивать чистоту стенок сосуда нужно, во-первых, визуально – на внутренних поверхностях не должно быть наслоений, разводов или отдельных капель. Во-вторых, проверка на ощупь: палец не должен ощущать на внутренней поверхности канистры жирное, липкое, слишком скользкое.

Иногда воду в канистре не так просто и заметить: она маскируется, распределившись микрокаплями по стенкам сосуда.

Как убрать влагу из канистры для бензина.

После всех упражнений с очисткой у вас останется последняя проблема – высушить канистру. Воду нужно сначала вылить, потом вытряхнуть резкими движениями, ведь большинство канистр от антифриза, жидкостей-омывателей, грунтовок и т.п. из-за своей формы не позволяют слить 100% содержимого через горловину.

После этого внутри на стенках останутся мелкие капли влаги. Их можно убрать естественным путем, оставив емкость на несколько дней с открытой пробкой в теплом месте, а можно применить чудеса химии. Специальный препарат – осушитель бензобака или обычный спирт (питьевой, медицинский, или, скажем, изопропиловый) нужно залить в канистру и тщательно прополоскать ее. Когда жидкость будет слита, стенки будут сухими, а лужицу на дне можно будет убрать свернутой ветошью или дать ей высохнуть в тепле.

Многие продукты автомобильной и строительной химии упаковываются в прочные канистры, перспективные с точки зрения использования под топливо.

Не рекомендуем использовать

Емкости с остатками воды внутри. Воду можно убрать (см. выше), но это довольно долго.

Старые стальные канистры с ржавчиной внутри. Во-первых, вычистить всю ржавчину изнутри канистры невозможно, во-вторых, однажды ржавчина может прогрызть металл насквозь.

Канистры от строительной грунтовки, долго пустовавшие. Остатки этого препарата засыхают на дне коркой и его нужно не столько отмывать, сколько соскабливать.

Тару от химикатов неизвестного состава. Есть вещества, которые нельзя отмыть доступными растворителями.

Рекомендация Авто 24

Даже если на первый взгляд старая канистра чиста, ее стенки могут быть покрыты чем-то вредным для двигателя. Поэтому не торопитесь на заправку и отнеситесь к чистоте всерьез – отмойте вашу емкость как следует.

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