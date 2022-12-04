Тема запасов бензина из-за отключения света снова стала актуальной. И вдруг выяснилось, что у многих водителей нет подходящей тары. Не заставило себя ждать и второе открытие: хорошая канистра в магазине стоит теперь безумных денег.
После знакомства с ценами на канистры для бензина и “дизеля” автомобилист как правило начинает вспоминать, что у него где-то в закромах хранится подходящая пустая тара. Но как правило, это либо что-то старое и заброшенное, либо емкости “из-под чего-то” – то есть заводская упаковка от антифриза, масла, строительной химии и т.д.
Простейшая пластиковая тара на 10 л стоит от 200 грн., классическая 20-литровая "американка" – 1600–1900 грн. Первая – практически одноразовая, вторая – примитивный китайский продукт.
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В любом случае тару надо очистить – то ли от остатков того, что в ней было раньше, то ли от, как говорят антиквары, "следов хранения". Это тем более важно, когда речь идет о горючем для современных моделей авто с их топливными системами типа TSI и Common Rail и сложными системами очистки выхлопных газов. В отличие от старых карбюраторных моторов, эти агрегаты не "прочихаются" без последствий, глотнув порцию чего-то неадекватного.
Что может произойти
Проблемы от грязного топлива почти одинаковы для бензиновых и дизельных автомобилей. К счастью, в обоих случаях конструкторами предусмотрено несколько барьеров фильтрации топлива, но они отсекают не всё лишнее. Через сетки и фильтры проникают мельчайшие частицы механических примесей и растворенные в горючем химические примеси.
- Ржавчина может забить сетку топливного насоса, топливный фильтр, иногда – трубопроводы. А у дизеля ее микрочастицы могут повредить самое дорогое – форсунки.
- Вода замерзнет в топливопроводах, может забить топливные фильтры, в худшем случае – вызовет коррозию и выход из строя деталей топливной системы.
- Неизвестные вещества образуют отложения на ответственных деталях. Те или иные компоненты от предыдущего содержания канистры, растворившись в вашем бензине или дизтопливе, могут проникнуть через фильтры. И во-первых, могут оставить смолистые отложения под влиянием температуры – например, в форсунках. А во-вторых, не сгорев в цилиндрах, остатки этих случайных примесей могут забить систему нейтрализации отработавших газов – катализатор или сажевый фильтр.
Во многих сетях АЗС действуют строгие правила по запрету отпуска горючего в пластиковые канистры определенных типов. (Фото UPG)
Как промыть канистру
Скажем сразу, что в некоторых случаях это не такое уж простое дело. Поэтому не думайте, что подготовить старую канистру к заливке в нее современного топлива удастся быстро, между делом. Усложняет задачу то, что механически повлиять на загрязненные стенки емкости проблематично – большинство канистр имеют маленькую по диаметру горловину.
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Поэтому в большей степени очистка канистры – это ее промывание, причем часто последовательно несколькими видами жидкостей. Итак, чем промыть канистру:
- Горючее. То же топливо, которым вы планируете заливать данную тару, смоет самую опасную часть ненужных остатков – те, которые оно сможет растворить. Залив небольшую порцию топлива (достаточно 0,5 – 1,0 л на 10 – 20 л), нужно в течение нескольких минут хорошо колотить канистру.
- Растворители . Относительно недорогие растворители типа 646, 647 и уайт-спирита могут смыть многие загрязнения.
- Горячая вода со стиральным порошком . Как ни странно, именно этот препарат имеет высокую эффективность. Температура должна быть не слишком высокой, чтобы не пострадал пластик – около 40о– 45оС. Например, остатки разного рода антифризов такой раствор удаляет быстро и без следа.
- Пар высокого давления . Это промышленный способ, пригодный прежде всего для металлических изделий, отличается высокой эффективностью. Но с пластиком нужно быть осторожнее.
Конечно, некоторые из вышеприведенных операций можно будет пропустить, если станет ясно, что пластик или металл достаточно очистился. Оценивать чистоту стенок сосуда нужно, во-первых, визуально – на внутренних поверхностях не должно быть наслоений, разводов или отдельных капель. Во-вторых, проверка на ощупь: палец не должен ощущать на внутренней поверхности канистры жирное, липкое, слишком скользкое.
Иногда воду в канистре не так просто и заметить: она маскируется, распределившись микрокаплями по стенкам сосуда.
Как убрать влагу из канистры для бензина.
После всех упражнений с очисткой у вас останется последняя проблема – высушить канистру. Воду нужно сначала вылить, потом вытряхнуть резкими движениями, ведь большинство канистр от антифриза, жидкостей-омывателей, грунтовок и т.п. из-за своей формы не позволяют слить 100% содержимого через горловину.
После этого внутри на стенках останутся мелкие капли влаги. Их можно убрать естественным путем, оставив емкость на несколько дней с открытой пробкой в теплом месте, а можно применить чудеса химии. Специальный препарат – осушитель бензобака или обычный спирт (питьевой, медицинский, или, скажем, изопропиловый) нужно залить в канистру и тщательно прополоскать ее. Когда жидкость будет слита, стенки будут сухими, а лужицу на дне можно будет убрать свернутой ветошью или дать ей высохнуть в тепле.
Многие продукты автомобильной и строительной химии упаковываются в прочные канистры, перспективные с точки зрения использования под топливо.
Не рекомендуем использовать
- Емкости с остатками воды внутри. Воду можно убрать (см. выше), но это довольно долго.
- Старые стальные канистры с ржавчиной внутри. Во-первых, вычистить всю ржавчину изнутри канистры невозможно, во-вторых, однажды ржавчина может прогрызть металл насквозь.
- Канистры от строительной грунтовки, долго пустовавшие. Остатки этого препарата засыхают на дне коркой и его нужно не столько отмывать, сколько соскабливать.
- Тару от химикатов неизвестного состава. Есть вещества, которые нельзя отмыть доступными растворителями.
Рекомендация Авто 24
Даже если на первый взгляд старая канистра чиста, ее стенки могут быть покрыты чем-то вредным для двигателя. Поэтому не торопитесь на заправку и отнеситесь к чистоте всерьез – отмойте вашу емкость как следует.
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