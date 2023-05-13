Одна з ситуацій, якої бояться водії-початківці: на заправці вам випадково заправили не те пальне, яке треба вашій машині. Тобто не просто бензин іншої марки, а принципово інше пальне - дизель замість бензину або навпаки. Що робити і що буде, якщо помилка виявиться не відразу? “Авто 24” дізнавався у працівників АЗС і радився з майстрами-мотористами.

Спеціальні люди розробили низку заходів, щоб цього не могло статись, але воно все одно стається: пістолет переплутали і ось у вашому баку бензин замість дизпального, або навпаки. І добре, якщо лише в баку, а не в камері згорання двигуна!

В теорії “дизельні” пістолети повинні мати більший діаметр (25 мм), щоб він не вліз в бензиновий бак (пістолет 21 мм). Але цього правила дотримуються не всі АЗС і не всі автовиробники.

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Найголовніше в такій ситуації – три не:

не панікувати

не від’їжджати від колонки (якщо ви ще біля неї)

не продовжувати рух (якщо ви вже поїхали).

Ще одна дія, яку треба виконувати щоразу, до можливого форс-мажору – взяти в оператора чек. Це документ, в якому серед іншої корисної для споживача інформації буде вказано, який вид пального і скільки вам відпустили. Це знадобиться і в розборках з менеджером АЗС, і в суді (не дай вам Боже), і на СТО, де вам будуть промивати бак і всю паливну систему.

Бензин в дизель

Що відбудеться, якщо водій не помітив помилки і запустив свій дизель після заправки бензином? Спочатку двигун працюватиме на дизпаливі, яке залишилося в магістралях і обох насосах. Причому це може тривати і кілька хвилин, і більше, бо ДП важче бензину і після заправки осяде на дно бака – ближче до насоса низького тиску. Потім, під час руху обидва пальних перемішаються, в картина зміниться.

Якщо бензинова форсунка і зможе правильно розпилити ДП, свічка точно не зможе його вчасно підпалити. Додайте сюди ще проблему октанового числа.

Коли ж насос почне закачувати бензин (або бензино-дизельну суміш), по-перше, почне інтенсивно зношуватись найдорожчий вузол дизеля – паливний насос високого тиску (ПНВТ), а по-друге, двигун почне працювати не нормально. Форсунки дизеля, позбавлені змащування пальним (бензин не має змащувальних властивостей), теж зазнають надмірного зношення, а факел розпилювання з інжекторів порушиться. Впаде тяга, почнуть вібрації. Швидше за все, має загорітися лампа Check Engine.

Ось тут важливо негайно зупинити двигун – це його врятує. А заразом і ще два дорогі компоненти – каталізатор і сажовий фільтр вихлопної системи.

Але це ми говоримо про ситуацію, коли бензин налили в порожній бак дизельної машини. А якщо в ньому було більш-менш ДП, то на утвореній бензо-дизельній суміші двигун зможе працювати більш-менш стабільно. І якщо водій нічого не помітить, це знущання над мотором може тривати довго – аж доки щось таки не зламається, а то й до наступної заправки. Щоправда, тут багато залежить від пропорції суміші двох палив.

Дизель в бензинове авто

Важка солярка навіть у баку з залишком бензину опуститься на дно до бензонасоса. І відразу після старту мотора потрапить в форсунки і в двигун. Який відразу зупиниться – і це добре, бо заливатись дизпальним йому ні до чого.

В чому проблема

Якщо комусь цікаво зазирнути в проблему трохи глибше, коротко розповімо, що відбувається у моторі, який “хильнув” неправильного пального, з технічної точки зору.

Відповідальні компоненти паливної системи дизеля повинні змащуватись дизпальним. Бензин такої властивості не має.

Для дизеля бензин не підходить в першу чергу за двома параметрами. По-перше, на відміну від дизпального, бензин не має мастильних властивостей – а саме на це розраховані основні вузли дизельної апаратури. Тобто насоси та форсунки за присутності бензину в ДП зазнають прискореного зношення. По-друге, бензин при стискуванні спалахує набагато раніше за дизпальне, чим принципово порушується робота дизеля.

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Для бензинового мотора дизпальне не підходить в першу чергу через гіршу спроможність ДП до спалахування – різниця приблизно удвічі. А ще присутність солярки в бензині знижує октанове число останнього. Тобто навіть якщо мікс бензину з соляркою буде якось спалахувати в циліндрі, то мотор буде працювати зі страхітливою детонацією. Його треба відразу вимкнути.

Що робити

В обох випадках в ідеалі завдання буде таке: злити “неправильне” пальне звідти, куди воно встигло потрапити, і промити ці об’єми рідним паливом вашого автомобіля. Тобто йдеться як мінімум про паливний бак. А якщо двигун заводили, то бодай мінімальній промивці підлягають також і паливні магістралі, і паливна рейка, і форсунки (інжектори). Зрозуміло, що треба буде замінити паливні фільтри.

Щоправда, стосовно дизельного мотора у деяких наших консультантів є особлива позиція: паливну помпу і форсунки від бензину промивати не обов’язково. Тому що ті міліграми бензину, які можуть залишаться у цих приладах, легко змішаються з порціями свіжого дизпалива та успішно згорять у двигуні.

Після заправки дизеля бензином головне – не заводити його. Якщо ж таке станеться, бажано поміняти фільтр і промити всю систему. Або як мінімум – дати дизелю попрацювати на свіжому ДП на холостих обертах.

Але ж якщо двигун встиг попрацювати на “чужому” паливі, промивкою справа не закінчиться. Після неї треба буде продіагностувати мотор, в першу чергу – прилади паливної системи і систему нейтралізації відпрацьованих газів. Щоб дізнатися, чи не впав тиск подання пального і чи не порушилися параметри розпилювання, доведеться відвідати фахівців.

А якщо постраждали каталізатори або сажовий фільтр вихлопу (в дизеля), то можливо, доведеться замінити ці дуже дорогі вузли.

Рекомендація “Авто 24”

Автомобілі зараз складні, ремонти дорогі, люди стривожені та не сконцентровані. Тому давно час завести собі правило: рушати від бензоколонки лише після двох дій. Спочатку треба впевнитись, що вас заправили чим треба, а потім переконатись, що пістолета в баку немає. Для цього є чек, очі та дзеркало заднього виду.

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