Если машине несколько лет от роду и пробег ее приходился в основном на большие города, с их бесконечными пробками и толкотней на парковках возле супермаркетов, то небольшие повреждения кузовных панелей почти неизбежны.

Но здесь важно отличить автомобиль с легкими повреждениями от того, в которого вытаскивали силовой каркас кузова, правили крышу и меняли несколько внешних панелей после серьезной аварии. Учтите, что даже в этом случае выглядеть автомобиль может лучше, чем тот, который изрядно поездил, но никогда не попадал в ДТП. Все потому, что в конце большого ремонта машину почти всегда красят целиком, и первое время лак блестит, как на новой.

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Лучше всего проверить вероятную покупку в специализированном автосервисе. Обычно сервисмены предлагают продиагностировать двигатель, коробку передач и элементы ходовой части. Однако основой все же является кузов.

Номер двигателя больше не важен при регистрационных действих в Сервисном центре, поэтому мотор может быть заменен на аналогичный. Коробку передач можно отремонтировать или купить контрактную, а вот кузов на автомобиле уже не меняют. Речь идет об автомобиле с несущим кузовом. У них нет рамы, а потому кузов – это, по сути, и есть автомобиль. Поэтому давайте осмотрим его вместе максимально придирчиво.

Шины

Осмотр кузова, как не странно, можно начать с шин. Неравномерный износ шин говорит не только о том, что на них вскоре предстоит потратиться, а прежде всего о том, что, возможно, с геометрией кузова не все в порядке. Точки крепления подвески к кузову “пошли”, и колеса располагаются под неправильными углами. Такое возможно после крупной аварии, например, когда весь кузов был деформирован.

Обнаружив неравномерный износ шин, неплохо проверить “сход-развал” на обеих осях автомобиля. И если “кося” выявлено, то есть “сход-развал” выставлено верно, а износ шин все равно есть, то в кузова точно проблемы с геометрией. Нет, сено с поля в сарай возить можно, но семью сажать в такую машину не стоит.

Стекла

На стеклах автомобиля есть маркировка с годом изготовления. Последняя цифра года изготовления, как правило, расположена в ряду точек на маркировке. Так вот, эта цифра должна быть одинаковой на всех стеклах и совпадать с годом выпуска автомобиля. Только машины, произведенные в районе новогодних праздников, могут иметь различия на единичку. Конечно, стекла могли быть разбиты и камнями, но не все же сразу!

Краска

Осмотр лакокрасочного покрытия. Краска не должна отличаться даже малейшим оттенком на всем автомобиле. Единственное исключение, когда пластиковые детали соседствуют с металлическими (например, пластиковый бампер и металлическое крыло). В этом случае небольшое различие по тону может быть даже на новом автомобиле. Краска на автомобиле не должна быть совсем свежей: всегда присутствуют мелкие сколы в передней части. Это признаки “родной” краски. Если есть сомнения, лучше проверить толщину краски специальным прибором в разных точках кузова.

Зазоры

Неравномерные зазоры по дверным проемам, а также капоту и багажнику однозначно свидетельствуют о том, что с кузовом было что-то неладное. В этом случае стоит задавать больше вопросов владельцу машины. Если он хочет что-то скрыть, отвечать будет неохотно.

Если уплотнители дверей, капота и багажного отделения иногда обпилены краской, это означает, что кузовные детали красили, да еще непрофессионально. Это повод сбить цену, но лучше отказаться от покупки.

Светотехника

Фары и фонари правого и левого бортов автомобиля должны быть одного производителя, причем “родной” для данной модели. Дата производства, которую часто видно, должна совпадать с годом выпуска автомобиля. Оптические элементы должны иметь одинаковую степень износа, тогда, вероятно, автомобиль не был в крупной аварии.

Дверца бензобака и ниша запаски

Дверца люка бензобака не должна иметь следов демонтажа. Ведь для подбора краски чаще всего снимают с кузова именно эту деталь.

Полезно поднять ковровое покрытие в багажнике, чтобы осмотреть нишу запасного колеса и пол багажного отделения. Дело в том, что после аварии эти поверхности в большинстве случаев чинят не особенно тщательно. Снаружи замазывают толстым слоем антикора, а внутри наклеивают шумоизоляцию. Вообще, изрядно покрытая свежим слоем антикора и “шумки” машина вызывает подозрения – зачем делал, если собирался продавать?

Крепления

Открыв капот, осмотрите панель кузова, которая накрывает радиатор. Не должно быть следов отворачивания болтов крепления. То же самое относится и к креплению крыльев. Дело в том, что на конвейере кузов красится уже в собранном виде, то есть болты крепления должны быть залиты заводской краской. Поэтому скрыть следы демонтажа таких деталей очень сложно. Кроме того, залитый антикором моторный отсек – почти наверняка попытка скрыть неровности внутренних панелей, которые обычно не чинят до идеально ровных поверхностей после деформации.

Крепления петель капота и дверей на автомобиле должны быть неприкасаемы и не залиты антикором. В противном случае эти детали снимали. Зачем? А вот слой смазки на петлях приветствуется. Учтите, что двери, капот и крышка багажника на современных автомобилях не требуют регулирования вплоть до изрядно больших пробегов.

Индикатор подушек

Индикатор работы подушек безопасности в комбинации приборов должен загораться после включения зажигания и вскоре погаснуть. Если он не погас, подушки срабатывали. Если не загорелся – значит, лампу отключили и скрывают неисправность. Следует понимать, что если дело дошло до срабатывания подушек безопасности, то авария была достаточно серьезной. Поэтому осмотрите швы панели приборов – нет ли следов срабатывания пассажирской подушки, а также ступицу рулевого колеса. Любой “тюнинг” этих зон (например, лишние декоративные отсрочки) может оказаться попыткой владельца скрыть факт серьезной аварии.

Любая не новая машина начинает потихоньку ржаветь. Но если коррозия на одной или нескольких кузовных деталях “цветет” гораздо активнее, чем на других, то эти детали были отремонтированы или заменены дешевыми или подержанными запчастями. Скорее всего, в результате ДТП.

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Пройдя квест по этим пунктам, вы, даже не будучи очень сведущим в тонкостях ремонта авто человеком, скорее всего, ответите себе на вопрос, была ли облюбованная “ласточка” бита и крашеная. Выбор, как всегда, – за вами!