Якщо машині кілька років від народження і пробіг її припадав в основному на великі міста, з їх нескінченними заторами і штовханиною на парковках біля супермаркетів, то невеликі пошкодження кузовних панелей майже неминучі.

Але тут важливо відрізнити автомобіль з легкими ушкодженнями від того, у якого витягали силовий каркас кузова, правили дах і міняли кілька зовнішніх панелей після серйозної аварії. Врахуйте, що навіть в цьому випадку виглядати автомобіль може краще, ніж той, який неабияк поїздив, але ніколи не потрапляв в ДТП. Все тому, що в кінці великого ремонту машину майже завжди фарбують цілком, і перший час лак блищить, як на новій.

Читайте також: Лише за відсутність автоцивілки поліція не може штрафувати: судове рішення

Краще за все перевірити ймовірну покупку в спеціалізованому автосервісі. Зазвичай сервісмени пропонують продіагностувати двигун, коробку передач і елементи ходової частини. Однак основою автомобіля все ж є кузов. Номер двигуна більше не важливий при реєстраційні дії в Сервісному центрі, тому мотор може бути замінений на аналогічний.

Коробку передач можна відремонтувати або купити контрактну, а ось кузов на автомобілі вже не міняють. Йдеться про автомобілі з несучим кузовом. У них немає рами, а тому кузов - це, по суті, і є автомобіль. Тому давайте оглянемо його разом максимально прискіпливо.

Шини

Огляд кузова, як не дивно, можна почати з шин. Нерівномірний знос шин говорить не тільки про те, що на них незабаром належить витратитися, а перш за все про те, що, можливо, з геометрією кузова не все в порядку. Точки кріплення підвіски до кузова “пішли”, і колеса розташовуються під неправильними кутами. Таке можливо після великої аварії, наприклад, коли весь кузов був деформований.

Виявивши нерівномірний знос шин, непогано перевірити “схід-розвал” на обох осях автомобіля. І якщо “косяка” виявлено, тобто “схід-розвал” виставлено вірно, а знос шин все одно є, то у кузова точно проблеми з геометрією. Ні, сіно з поля в сарай возити можна, але сім'ю садити в таку машину не варто.

Скло

На склі автомобіля є маркування з роком виготовлення. Остання цифра року виготовлення, як правило, розташована в ряду точок на маркуванні. Так ось, ця цифра повинна бути однаковою на всіх стеклах і збігатися з роком випуску автомобіля. Тільки машини, вироблені в районі новорічних свят, можуть мати розходження на одиничку. Звичайно, скло могли бути розбиті і камінням, але не всі ж відразу!

Огляд лакофарбового покриття

Фарба не повинна відрізнятися навіть з найменшого відтінку на всьому автомобілі. Єдиний виняток, коли пластикові деталі сусідять з металевими (наприклад, пластиковий бампер і металеве крило). В цьому випадку невелике розходження по тону може бути навіть на новому автомобілі. Фарба на автомобілі не повинна бути зовсім свіжою: завжди присутні дрібні відколи в передній частині. Це ознаки “рідної” фарби. Якщо є сумніви, краще перевірити товщину фарби спеціальним приладом в різних точках кузова.

Зазори

Нерівномірні зазори по дверних отворів, а також капоту та багажника однозначно свідчать про те, що з кузовом було щось недобре. У цьому випадку варто ставити більше питань власнику машини. Якщо він хоче щось приховати, відповідати буде неохоче.

Фарба

Якщо ущільнювачі дверей, капота і багажного відділення подекуди обпилені фарбою, це означає, що кузовні деталі фарбували, та ще непрофесійно. Це привід збити ціну, але краще відмовитися від покупки.

Оптика

Фари і ліхтарі правого і лівого бортів автомобіля повинні бути одного виробника, причому “рідного” для даної моделі. Дата виробництва, яку часто видно, повинна збігатися з роком випуску автомобіля. Оптичні елементи повинні мати однаковий ступінь зносу, тоді, ймовірно, автомобіль не був у великій аварії.

Лючок бензобаку

Дверцята люка бензобака не повинна мати слідів демонтажу. Адже для підбору фарби найчастіше знімають з кузова саме цю деталь.

Ніша “запаски”

Корисно підняти килимове покриття в багажнику, щоб оглянути нішу запасного колеса і підлогу багажного відділення. Справа в тому, що після аварії ці поверхні в більшості випадків рихтують не особливо ретельно. Зовні замазують товстим шаром антикора, а всередині наклеюють шумоізоляцію. Взагалі, покрита свіжим шаром антикора і “шумки” машина викликає підозри - навіщо робив, якщо збирався продавати?

Кріплення

Відкривши капот, огляньте панель кузова, яка накриває радіатор. Не повинно бути слідів відвернення болтів кріплення. Те ж саме відноситься і до кріплення крил. Справа в тому, що на конвеєрі кузов фарбується вже в зібраному вигляді, тобто болти кріплення повинні бути залиті заводський фарбою. Тому приховати сліди демонтажу таких деталей дуже складно. Крім того, залитий антикором моторний відсік - майже напевно спроба приховати нерівності внутрішніх панелей, які зазвичай не рихтують до ідеально рівних поверхонь після деформації

Кріплення петель капота і дверей на автомобілі повинні бути недоторкані і не залиті антикором. В іншому випадку ці деталі знімали. Навіщо? А ось шар мастила на петлях вітається. Врахуйте, що двері, капот і кришка багажника на сучасних автомобілях не вимагають регулювання аж до неабияк великих пробігів.

Індикатор подушки

Індикатор роботи подушок безпеки в комбінації приладів повинен загорятися після включення запалення і незабаром згаснути. Якщо він не згас, подушки спрацьовували. Якщо не загорівся - значить, лампу відключили і приховують несправність. Слід розуміти, що якщо справа дійшла до спрацьовування подушок безпеки, то аварія була досить серйозною. Тому огляньте шви панелі приладів - чи немає слідів спрацювання пасажирської подушки, а також маточину рульового колеса. Будь-який “тюнінг” цих зон (наприклад, зайві декоративні відстрочки) може виявитися спробою власника приховати факт серйозної аварії.

Іржа

Будь-яка не нова машина починає потихеньку іржавіти. Але якщо корозія на одній або декількох кузовних деталях “цвіте” набагато активніше, ніж на інших, то ці деталі були відремонтовані або замінені дешевими або вживаними запчастинами. Швидше за все, в результаті ДТП.

Читайте також: яке авто на єврономерах обрати: приклади

Пройшовши квест по цих пунктах, ви, навіть не будучи дуже досвідченим в тонкощах ремонту авто людиною, швидше за все, відповісте собі на питання, чи була вподобана “ластівка” бита та фарбовані. Вибір, як завжди, - за вами!