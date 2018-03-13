Выбор автомобиля на европейских номерах – операция рискованная сама по себе. Рассмотрим технические риски на примерах нескольких самых популярных автомобилей.

Юридическая сторона вопроса о владении автомобилем с европейской пропиской очень неоднозначна и вызывает много дискуссий и споров. Но даже беглый взгляд на украинские дороги говорит о массовости этого явления. Подтверждает это и статистика – только по официальным данным ГФС по состоянию на начало года в Украине находилось 425 тыс. нерастаможенных автомобилей. Стоит отметить, что эта цифра растет впечатляющими темпами. В прошлом году продажи нерастаможенных автомобилей выросли на 354%.

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Audi A6 принесет своему владельцу множество сюрпризов

Audi A6

Один из самых распространенных автомобилей на европейской регистрации - Audi A6 начала двухтысячных годов выпуска. Автомобиль премиум-класса предназначался для эксплуатации по хорошим европейским дорогам с применением качественного топлива и фирменного сервиса. Попадая в украинские реалии, этот автомобиль оказывается «не в своей тарелке». Впрочем, есть у него и сильные стороны подробнее о которых можно прочитать в нашем обзоре.

Renault Laguna была очень технологичным для своего времени автомобилем

Renault Laguna

Учитывая почетный возраст большинства автомобилей на европейской регистрации Renault Laguna выглядит самой свежей из них. По крайней мере, в части дизайна и технологических фишек в виде ключ-карты, заводского ксенона, 6-ступенчатых коробок передач и множества других опций, которые можно считать передовыми для автомобилей того времени. Но есть у этих примочек и обратная сторона медали – подробнее об этом читайте тут.

Цены на нерастаможенные Ford Focus выглядят привлекательно

Ford Focus

Один из самых доступных автомобилей на еврорегистрации - Ford Focus. У него достаточно крепкая ходовая часть, выносливые и неприхотливые моторы, надежная трансмиссия и практически беспроблемная электроника. Но есть и достаточно серьезные недостатки, подробнее о которых можно прочитать в нашем обзоре.

Мечта в виде Mercedes-Benz E-класса может стать реальностью за вполне вменяемые деньги

Mercedes-Benz E-класса

Эта модель в кузове W210 тоже довольно часто встречается среди предложений “на бляхах”. Автомобиль, который в народе называют “очкариком” или “лупатым” за характерную форму фар не так дорог в обслуживани,и как кажется. Но он не лишен характерных недостатков, устранение которых может изрядно облегчить семейный бюджет. Подробнее об этих технических нюансах читайте тут.

Кузов E46 имеет свои особенности – их обязательно ужно учесть при покупке



BMW 3-series

Модель в кузове E46 “на бляхах” – мечта любителей активного драйва с сильно ограниченным бюджетом. Но сэкономив на покупке, можно здорово потратиться на ремонт – автомобили марки BMW не зря считают капризными. Что может ждать потенциального владельца подержанной “трешки”, читайте в нашем обзоре.

Volkswagen Passat B5 – немецкий автомобиль для немецких дорог и немецкого сервиса

Volkswagen Passat B5

Этот “Пассат” стал первым автомобилем марки, на котором решили применить переднюю четырехрычажную алюминиевую подвеску – она хорошо себя показала с точки зрения комфорта, плавности хода и управляемости, но вот ее долговечность в суровых украинских условиях радеет далеко не всех. Но если бы недостатком Volkswagen Passat B5 была только подвеска… О других технических особенностях и недостатках читайте в нашем материале тут.

Оптимальный не значит лучший – пример Skoda Octavia это подтверждает

Skoda Octavia

Оптимальный автомобиль для эксплуатации по полулегальной схеме с еврономерами - Skoda Octavia. Да, машина не идеальная, имеет свои недостатки и достоинства. Но, по крайней мере, в случае с Octavia есть довольно четкое понимание дальнейшей судьбы автомобиля, если легализации “евроблях” не произойдет, а действующая схема будет перекрыта. Подробнее - в нашем обзоре.