История самого маленького Audi с буквой Q не будет иметь продолжения – Q2 отправят в отставку после завершения жизненного цикла.

Audi Q2, выпускаемый с 2016 года, а в 2020-м переживший модернизацию, является самым маленьким и доступным кроссовером немецкой марки. Но в интервью немецкому изданию Handelsblatt гендиректор Audi Маркус Дюсман сообщил, что преемника эта модель не будет иметь.

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Руководитель компании объяснил такое решение желанием Audi усилить свои позиции в сегменте премиум. Модельный ряд марки урежут в нижней части ценового диапазона и одновременно расширят в верхней. Ранее, летом прошлого года, немецкий автопроизводитель также анонсировал отказ от миниатюрного хэтчбека A1 Sportback. Теперь глава компании подтвердил, что нового А1 не будет.

Убрав из линейки А1 и Q2, Audi поднимает начальный цифровой индекс в тройку, которая представлена хетчбеками, седанами и универсалами в версиях A3 S3 и RS3.

Фото: рестайлинговый Audi SQ2 / Audi