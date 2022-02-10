Історія найменшого Audi з літерою Q не матиме продовження – Q2 відправлять у відставку після завершення життєвого циклу.

Audi Q2, що випускається з 2016 року, а у 2020-му пережив модернізацію, є найменшим і найдоступнішим кросовером німецької марки. Та в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt гендиректор Audi Маркус Дюсман повідомив, що наступника ця модель не матиме.

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Керівник компанії пояснив таке рішення бажанням Audi посилити свої позиції у сегменті преміум. Модельний ряд марки уріжуть у нижній частині цінового діапазону та одночасно розширять у верхній. Раніше, влітку минулого року, німецький автовиробник також анонсував відмову від мініатюрного хетчбека A1 Sportback. Тепер голова компанії підтвердив, що нового А1 не буде.

Прибравши з лінійки А1 та Q2, Audi підіймає початковий цифровий індекс до трійки, яка представлена хетчбеками, седанами та універсалами у версіях A3 S3 та RS3.

Фото: рестайлінговий Audi SQ2 / Audi