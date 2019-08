Франшиза появится в продаже 8 ноября этого года.

Самые крутые тачки современности, огромная карта города с широкими улицами, сильные противники и злые копы – вот что приготовила для поклонников виртуальных гонок студия Electroniс Arts.

Самое приятное в авто-симуляторе то, что даже провалив рискованный маневр, гонщик потеряет разве что несколько пунктов виртуального рейтинга, тогда как в реальной жизни приходится платить за ошибки деньгами и здоровьем. Именно поэтому популярность франшизы Need for Speed ​​не проходит уже четверть века, а новая игра серии станет уже 25-й по счету.

Игроки окажутся в городе Палм-Сити. Геймплей предусматривает участие в гонке двух типов, а также противостояние с полицейскими, чей уровень агрессии будет напрямую зависеть от времени суток.

Так, во время гонок днем, копы ведут себя достаточно спокойно. Дневные гонки – легальные и в них можно будет зарабатывать деньги на тюнинг автомобиля.

Ночью на улицах Палм-Сити можно найти стритрейсеров для нелегальных гонок. За участие и победу в них можно получить более ценные призы: редкие запчасти и рейтинг, однако после захода солнца полицейские начинают охоту на стритрейсеров и для завершения гонки придется не только опередить соперников, но и бежать от погони.

Официальная премьера Need for Speed ​​Heat состоится 19 августа на конференции Gamescom в Германии, а релиз для игроков – 8 ноября. Игра будет доступна на PS4, Xbox One и ПК.

