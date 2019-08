Франшиза з'явиться у продажу 8 листопада цього року.

Найкрутіші тачки сучасності, величезна мапа міста з широкими вулицями, сильні супротивники і злі копи – ось що приготувала для шанувальників віртуальних перегонів студія Electroniс Arts.

Найприємніше у авто-симуляторі те, що навіть проваливши ризикований маневр, гонщик втратить хіба що кілька пунктів віртуального рейтингу, тоді як у реальному житті доводиться платити за помилки грошима та здоров’ям. Саме тому популярність франшизи Need for Speed не спадає вже чверть століття, а нова гра серії стане вже 25-ю за рахунком.

Гравці опиняться у місті Палм-Сіті. Геймплей передбачає участь у перегонах двох типів, а також протистояння з поліцейськими, чий рівень агресії буде напряму залежати від часу доби.

Так, під час гонок вдень, копи поводяться досить спокійно. Денні перегони – легальні і в них можна буде заробляти гроші на тюнінг автомобіля.



Вночі на вулицях Палм-Сіті можна знайти стрітрейсерів для нелегальних перегонів. За участь і перемогу в них можна отримати більш цінні призи: рідкісні запчастини та рейтинг, однак після заходу сонця поліцейські починають полювання на стрітрейсерів і для завершення гонки доведеться не тільки випередити суперників, але й утікти від погоні.

Офіційна прем'єра Need for Speed ​​Heat відбудеться 19 серпня на конференції Gamescom в Німеччині, а реліз для гравців – 8 листопада. Гра буде доступна на PS4, Xbox One та ПК.

