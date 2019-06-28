Ностальгия по началу 2000-х.

Профессиональный оператор из России Владислав Чекунов разместил на своем канале видео, которое моментально стало вирусным. В нем реалистично и атмосферно воспроизведен геймплей игры Need For Speed: Underground.

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Ролик Need For Speed ​​in Real Life за четыре дня собрал почти полмиллиона просмотров. Как и в культовом Underground, перед началом заезда "игрок" выбирает автомобиль из своего гаража. Некоторые модели машин еще заблокированы – очевидно, игровой прогресс еще не достиг отметки в 100%. Выбрав себе машину, пользователь изменяет ее настройки, внешний вид и цвет.

После этого происходит, собственно, гонка. Правда, способ участия в уличных гонках, заимствован из более поздних версий Need For Speed. Во время гонки звучит аутентичное музыкальное сопровождение – композиция LAX от Xzibit, а в нижнем углу экрана есть спидометр с указателем запаса жидкого азота.

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