Ностальгія за початком 2000-х.

Професійний оператор з Росії Владислав Чекунов розмістив на своєму каналі відео, яке вмить стало вірусним. У ньому реалістично й атмосферно відтворено геймплей гри Need For Speed: Underground.

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Ролик Need For Speed ​​in Real Life за чотири дні зібрав майже півмільйона переглядів. Як і в культовому Underground, перед початком заїзду “гравець” обирає автомобіль зі свого гаража. Деякі моделі машин ще заблоковані – вочевидь, ігровий прогрес ще не досяг відмітки у 100%. Вибравши собі машину, користувач змінює його налаштування, зовнішній вигляд та колір.



Після цього відбувається, власне, гонка. Щоправда, спосіб прийняти участь у вуличних перегонах, запозичений з більш пізніх версій Need For Speed. Під час гонки звучить автентичний музичний супровід – композиція LAX від Xzibit, а в нижньому кутку екрану є спідометр з покажчиком запасу рідкого азоту.

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