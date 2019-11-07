Глава таможни пообещал внести изменения в онлайн-сервис, если появится новая формула растаможки.

Новый калькулятор расчета таможенной стоимости авто был создан, чтобы сделать процесс перерегистрации автомобилей максимально прозрачным. Об этом во время брифинга рассказал председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов.

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По его словам, новый сервис ничем не отличается от любых предыдущих формул растаможки, а лишь отражает нынешние государственные стандарты. Также он добавил, что таможня не определяет, сколько налогов должны платить граждане, а только администрирует платежи.

Нефедов пояснил, что калькулятор позволяет узнать самую низкую, среднюю и высокую стоимость растаможивания определенного авто, характеристики которого вводит сам владелец. При этом сумма генерируется на основе базы данных ДМС за предыдущие пару лет – то есть она рассчитывается на основе налогов, взимаемых ранее зарегистрированных авто.

Он отметил, что главная задача упомянутого онлайн-калькулятора – это позволить автомобилистам самым узнавать размеры налогов и повысить доверие к таможне, сделать ведомство максимально прозрачным. По его мнению, новый сервис должен свести на нет любые "отклонения" при растаможивании авто.

Затем он сказал, что калькулятор сделали на основе настоящего закона, а в случае принятия нового закона – внесут в него изменения.

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