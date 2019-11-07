Голова митниці пообіцяв внести зміни до онлайн-сервісу, якщо з’явиться нова формула розмитнення.

Новий калькулятор розрахунку митної вартості авто був створений, щоб зробити процес перереєстрації автівок максимально прозорим. Про це під час брифінгу розповів голова Державної митної служби України Максим Нефьодов.

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За його словами, новий сервіс нічим не відрізняється від будь-яких попередніх формул розмитнення, а лише відображає нинішні державні стандарти. Також він додав, що митниця не визначає, скільки податків мають платити громадяни, а лише адмініструє платежі.

Нефьодов пояснив, що калькулятор дозволяє дізнатись найнижчу, середню та найвищу вартість розмитнення певного авто, характеристики якого вводить сам власник. При цьому сума генерується на основі бази даних ДМС за попередні пару років – тобто вона розраховується на основі податків, стягнутих з раніше перереєстрованих авто.

Він зауважив, що головне завдання згаданого онлайн-калькулятора – це дозволити автомобілістам самим дізнаватись розміри податків та підвищити довіру до митниці, зробити відомство максимально прозорим. На його думку, новий сервіс повинен звести нанівець будь-які "відхилення" під час розмитнення авто.

Потім він сказав, що калькулятор зробили на основі теперішнього закону, а у разі ухвалення нового закону - внесуть до нього зміни.

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