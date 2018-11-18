Audi A6 на європейській реєстрації – одне з найпоширеніших авто "на бляхах". Skoda Octavia з європейською пропискою на українських дорогах зустрічається значно рідше. Так чому ж "євробляхери" надають перевагу дорожчій в утриманні Audi A6?

Старт виробництва обох сьогоднішніх фігурантів відбувся практично одночасно. Skoda Octavia першого покоління встала на конвеєр в 1996 році, а Audi A6 (С5) в 1997. Ось тільки виробництво Audi A6 припинилося в 2004 році, а Octavia випускалася аж до 2010 року.

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Ціни на старі Skoda Octavia з європейськими номерами коливаються в межах 1300-2500 доларів. ЗА Audi A6 просять від 1 600 і до 3 500 доларів. Для порівняння, за Octavia з українською пропискою їх продавці хочуть отримати від 4500 до 7000 доларів, а за Audi A6 – від 5 000 до 11 000 доларів.

Кузов

Обидва автомобілі мають непогану корозійну стійкість. Але у Audi A6 все ж кузов іржавіє менше. Якщо у Octavia хоч і рідко, але зустрічаються вогнища іржі на порогах і колісних арках, то для A6 такі пошкодження швидше виняток.

Кузови Audi A6 значно рідше страждають від корозії

Мотори

Більшість Audi A6, які потрапляють до нас, обладнані не найвдалішим з точки зору надійності і дешевизни експлуатації двигуном V6 2,5 TDi. Детальніше про його достоїнства і недоліки можна прочитати тут.

Відносно прості мотори Skoda Octavia, як правило, надійніші

Skoda Octavia привозять в Україну більш різноманітною моторною гамою. Багато з них бензинові і придатні для встановлення ГБО. Детальніше про витрати на експлуатацію кожного з них можна прочитати тут.

Трансмісія

Механічні коробки і на Octavia, і на A6 досить надійні і особливого клопоту не доставляють. А ось з автоматами проблеми бувають. Причому якщо у Octavia автомати частіше страждають через втрату масла, яке витікає через сальники і прокладки, то у Audi A6 виникають серйозніші проблеми. Більшість поломок АКПП пов'язані з виходом з ладу її електронних компонентів. Ремонт дорогий і часто недоцільний – багато хто просто купують іншу коробку з розборки.

З автоматичними коробками передач у Audi A6 часто виникають проблеми

Підвіска

По надійності підвіски Octavia явний лідер. Багатоважільна передня підвіска Audi A6 добре себе показує лише на рівних дорогах і високих швидкостях. В українських реаліях вона стає однією з досить великих статей витрат власника A6.

У Octavia передня підвіска значно простіша і значно надійніша. Її деталі рідше ламаються і коштують значно дешевше. Правда, Octavia не так впевнено почувається на високих швидкостях.

Електрика

По надійності електроніки Octavia теж явний лідер. Багаті комплектації і технічна складність послужили старим Audi A6 ведмежу послугу. Глюки блоків управління, помилки датчиків і інші неприємності трапляються з A6, просто тому що електроніки в ній значно більше.

Діагностувати електроніку на обох авто можна самостійно, за допомогою ось такого «шнурка» вартістю 30-40 доларів та будь-якого ноутбука

Octavia ж відносно простий автомобіль. Проблеми по електричній частині пов'язані головним чином з почесним віком авто. Перегнилі дроти і роз'єми, які окислилися, складають переважну частину несправностей.

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Ситуація з автомобілями “на бляхах" поки далека від вирішення. Очевидно, що вона буде використовуватися політиками у своїх передвиборчих інтересах. Тому можна припустити, що якийсь період експлуатація таких авто буде можливою.

Але якщо прийняті парламентом норми про доступне розмитнення вступлять в силу, авто “на бляхах” потрібно буде або легалізувати, або здати на запчастини. І в останньому випадку Octavia знову в лідерах – попит на запчастини для Octavia набагато більший ніж на A6.