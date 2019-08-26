Audi A6 был одним из самых распространенных авто «на бляхах». Skoda Octavia чаще встречалась с пробегом по Украине. Так какая из них лучше?

Старт производства обоих сегодняшних фигурантов состоялся практически одновременно. Skoda Octavia первого поколения встала на конвейер в 1996 году, а Audi A6 (С5) в 1997. Вот только производство Audi A6 прекратилось в 2004 году, а Octavia выпускалась аж до 2010 года.

Читайте также: Вибираємо автомобіль в Польщі: кращі сайти для пошуку

Цены на старые Skoda Octavia с украинской пропиской колеблются от 4500 до 7000 долларов, а за Audi A6 - от 5 000 до 11 000 долларов.

Кузов

Оба автомобиля обладают неплохой коррозионной устойчивостью. Но у Audi A6 все же кузов ржавеет меньше. Если у Octavia хоть и редко, но встречаются очаги ржавчины на порогах и колесных арках, то для A6 такие повреждения скорее исключение.

Кузова Audi A6 значительно реже страдают от коррозии

Моторы

Большинство попадающих к нам Audi A6 оборудованы е самым удачным с точки зрения надежности и дешевизны эксплуатации двигателем V6 2,5 TDi. Подробнее о его достоинствах и недостатках можно прочитать здесь.

Относительно простые моторы Skoda Octavia, как правило, более надежны

Skoda Octavia привозят в Украину более разнообразной моторной гаммой. Многие из них бензиновые и пригодны для установки ГБО. Подробнее о затратах на эксплуатацию каждого из них можно прочитать здесь.

Трансмиссия

Механические коробки и на Octavia и на A6 достаточно надежны и особых хлопот не доставляют. А вот с автоматами проблемы бывают. Причем если у Octavia автоматы чаще страдают потерей масла, которое вытекает через сальники и прокладки, то у Audi A6 возникают проблемы посерьезнее. Большинство поломок АКПП связаны с выходом из строя ее электронных компонентов. Ремонт дорогой и часто нецелесообразен – многие просто окупают другую коробку с разборки.

С автоматическими коробками передач у Audi A6 часто возникают проблемы

Подвеска

По части надежности подвески Octavia явный лидер. Многорычажная передняя подвеска Audi A6 хорошо себя показывает лишь на ровных дорогах и высоких скоростях. В Украинских реалиях она становится одной из достаточно крупных статей расходов владельца A6.

Передняя многорычажка Audi A6 предназ

У Octavia передняя подвеска значительно проще и значительно надежнее. Ее детали реже ломаются и стоят значительно дешевле. Правда, Octavia не так уверенно ощущается на высоких скоростях.

Электрика

По части надежности электроники Octavia тоже явный лидер. Богатые комплектации и техническая сложность сослужили старым Audi A6 медвежью услугу. Глюки блоков управления, ошибки датчиков и прочие неприятности случаются с A6 просто потому что электроники в ней значительно больше.

Диагностировать электронику на обеих авто можно самостоятельно, помощью вот такого «шнурка» стоимостью 30-40 долларов и любого ноутбука

Octavia же относительно простой автомобиль. Проблемы по электрической части связаны главным образом с почетным возрастом авто. Перегнившие провода и окислившиеся разъемы составляют подавляющую часть неисправностей.

Рекомендации Авто24

Несмотря на отличие в престиже, Skoda Octavia остается лучшим выбором – по надежности модели мало отличаются, а вот запчасти на A6 дороже.