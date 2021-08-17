Департамент полиции Нижней Саксонии получит 215 электрокаров ID3, а также 175 гибридных универсалов Passat GTE.

Первые десять ID3 были представлены общественности во время пресс-конференции, состоявшейся в Центральном управлении полиции Нижней Саксонии, в Ганновере, 16 августа. Остальной автопарк передадут полиции до конца года.

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Некоторые из электрических хэтчбеков, готовящихся к службе в Германии, будут тайными транспортными средствами, в то время как другие будут иметь обычные ливреи и световые сигналы патрульных машин.

Уже сейчас автопарк саксонской полиции насчитывает 160 автомобилей Passat GTE. До конца года к ним присоединится еще 175 таких машин. Они предназначены для патрульного дежурства и наблюдения и все будут иметь типичные обозначения и надписи Polizei. Как и все патрульные автомобили, они также имеют аварийные фонари и радиоприемник. Лишь несколько машин из этой партии будут использовать, как авто под прикрытием.

Новые автомобили Volkswagen ID3 и Passat GTE распределены между восемью полицейскими учреждениями в Ганновере, Геттингене, Брауншвейге, Люнебурге, Нинбурге, Ольденбурге и Оснабрюке, а также Нижнесаксонской полицейской академией.

Фото: экологический транспорт немецкой полиции / Volkswagen