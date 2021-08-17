Департамент поліції Нижньої Саксонії отримає 215 електрокарів ID3, а також 175 гібридних універсалів Passat GTE.

Перші десять ID3 були представлені громадськості під час прес-конференції, що відбулася в Центральному управлінні поліції Нижньої Саксонії, у Ганновері, 16 серпня. Решту автопарку передадуть поліції до кінця року.

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Деякі з електричних хетчбеків, які готуються до служби в Німеччині, будуть таємними транспортними засобами, тоді як інші матимуть звичайні лівреї та світлові сигнали патрульних машин.

Вже зараз автопарк саксонської поліції нараховує 160 автомобілів Passat GTE. До кінця року до них приєднається ще 175 таких машин. Вони призначені для патрульного чергування та спостереження і всі матимуть типові позначення та написи Polizei. Як і всі патрульні автомобілі, вони також мають аварійні ліхтарі та радіоприймач. Лише кілька машин з цієї партії будуть використовувати, як авто під прикриттям.

Нові автомобілі Volkswagen ID3 та Passat GTE розподілені між вісьмома поліцейськими установами у Ганновері, Геттінгені, Брауншвейгу, Люнебурзі, Нінбурзі, Ольденбурзі та Оснабрюку, а також Нижньосаксонською поліцейською академією.

Фото: екологічний транспорт німецької поліції / Volkswagen