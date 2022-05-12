В столице продолжается нанесение дорожной разметки. Как сообщает УК "Киевавтодор", в первую очередь ее восстанавливают на улицах магистрального значения.

Так с началом дорожно-ремонтного сезона разметку нанесли на улицах Богатырская, Братиславская, Героев Днепра и Оболонском проспекте.

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По состоянию на 11 мая нанесено более 35,3 км продольной разметки и 265,5 кв. м поперечной разметки.

В ближайшее время разметку будут обновлять на просп. Науки, просп. Валерия Лобановского, ул. Новоконстантиновской, ул. Архитектора Городецкого и других.