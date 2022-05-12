У столиці триває нанесення дорожньої розмітки. Як повідомляє КК «Київавтодор», насамперед її поновлюють на вулицях магістрального значення.

Так, із початком дорожньо-ремонтного сезону розмітку нанесли на вулицях Богатирська, Братиславська, Героїв Дніпра і Оболонському проспекті.

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Станом на 11 травня нанесено понад 35,3 км повздовжньої розмітки і 265,5 кв. м поперечної розмітки.

Найближчим часом розмітку поновлюватимуть на просп. Науки, просп. Валерія Лобановського, вул. Новокостянтинівській, вул. Архітектора Городецького та інших.