Пошкоджену внаслідок дій військових трамвайну колію у Пущі-Водиці обіцяють відновити найближчим часом.

Спеціалісти Служби колії КП “Київпастранс” після обстеження пошкоджених ділянок саперами ДСНС розпочали роботи з відновлення колій у Пущі-Водиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Фахівці мають встановити 250 метрів рейок, два стрілочних переводи та близько 600 шпал.

Микола Поворозник розповів, що під час наступу російських окупантів на Київ від ворожого вогню постраждали ділянки колії у Пущі-Водиці. На 1-й та 9-й лініях мінометні міни влучили у трамвайне полотно. На кінцевій трамвайного маршруту № 12, що на 14-й лінії, снаряд від російського «Граду» пошкодив колію та знищив трамвайну підстанцію.

“Спеціалісти “Київпастрансу” працюють для якнайшвидшого відновлення улюбленого трамвайного маршруту киян. Бо без сумніву, Пуща-Водицький трамвай – візитівка і один з символів нашого міста. Історичний маршрут, якому понад сто років, пережив дві світові війни. І щоразу місто відновлювало його. Відновимо наш легендарний маршрут і зараз”, – наголосив перший заступник голови КМДА.

Нагадаємо, замість трамвайного маршруту, який з’єднував Пущу-Водицю з рештою Оболонського району, все ще курсує тимчасовий автобусний маршрут – 12Т.