Інцидент трапився 16 березня в Ясі, другому за величиною місті Румунії. На щастя, в масовій аварії ніхто не отримав серйозних травм.

Бачити великий трамвай, який насувається на вас, коли вам нема куди їхати – безумовно, видовище не для людей зі слабкими нервами. “Не трамвай – об’їде” тут не працює. На щастя, у цій історії все обмежилось пошкодженим транспортом, ніхто з людей не постраждав.

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Особливо добре вдалось “вийти сухим з води” водію таксі. Навіть стоячи на світлофорі, він, очевидно, поглядав у дзеркала заднього виду. Таксист встиг блискавично відреагувати на зіткнення трамвая з білим хетчбеком Renault Zoe, що знаходився позаду таксі, оцінити обставини і прийняти рішення виїхати на смугу зустрічного руху, щоб уникнути зіткнення з трамваєм.

Водій кросовера Mercedes-Benz, що стояв перед жовтим Logan, зреагувати встиг, а от зметикувати, куди тікати – ні. Замість того, щоб проїхати ліворуч, він спробував повернути праворуч. Машинам у смузі праворуч тікати було нікуди і в результаті дещо панічних дій водіїв, кілька машин утворили ланцюгову аварію. Загалом п’ять автомобілів отримали пошкодження, трьом машинам вдалось уникнути аварії.