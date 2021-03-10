Доставити автомобіль поїздом знову стало можливо. Проте, кількість напрямків поки що обмежена.

Укрзалізниця відновлює курсування вагонів-автомобілевозів. Так, усі бажаючі зможуть скористатись послугою таких вагонів і, незалежно від погодних умов, доставити до місця призначення автомобіль.

На сьогодні вагони-автомобілевози курсують за напрямками у поїздах:

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№ 12/11 Одеса — Львів, з Одеси через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах (крім 9 березня);

№ 41/42 Дніпро — Трускавець (до Львова), відправленням з Дніпра через день по парних числах, зі Львова через день по непарних числах;

№ 15/16 Харків — Рахів (до Львова), курсуватиме з 12 березня 2021 року два рази на тиждень;

№ 17/18 Харків — Ужгород (до Львова), курсуватиме з 15 березня 2021 року двічі на тиждень;

№ 7/8 Харків — Одеса, почне курсувати найближчим часом один раз на тиждень.

Станом на 9 березня вже здійснено близько 15 рейсів вагонів-автомобілевозів. За один рейс вагон-автомобілевоз може транспортувати від 4 до 8 автівок, залежно від габаритів: обмеження по висоті автомобіля складає 1,7 метри. Загальна вантажомісткість одного такого вагона – 12 тонн.