Доставить автомобиль поездом снова стало возможно. Однако, количество направлений пока ограничено.

“Укрзализныця” возобновляет курсирование вагонов-автомобилевозов. Так, все желающие смогут воспользоваться услугой таких вагонов и независимо от погодных условий, доставить к месту назначения автомобиль.

Сегодня вагоны-автомобилевозы курсируют по направлениям в поездах:

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№ 12/11 Одесса – Львов, из Одессы через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам (кроме 9 марта);

№ 41/42 Днепр – Трускавец (во Львов), отправлением из Днепра через день по четным числам, из Львова через день по нечетным числам;

№ 15/16 Харьков – Рахов (во Львов), будет курсировать с 12 марта 2021 два раза в неделю

№ 17/18 Харьков – Ужгород (во Львов), будет курсировать с 15 марта 2021 дважды в неделю

№ 7/8 Харьков – Одесса, начнет курсировать в ближайшее время один раз в неделю.



По состоянию на 9 марта уже осуществлено около 15 рейсов вагонов-автомобилевозов. За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от 4 до 8 автомобилей, в зависимости от габаритов: ограничение по высоте автомобиля составляет 1,7 метра. Общая грузовместимость одного такого вагона – 12 тонн.