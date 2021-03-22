Инцидент произошел 16 марта в Яссах, втором по величине городе Румынии. К счастью, в массовом аварии никто не получил серьезных травм.

Видеть большой трамвай, который надвигается на вас, когда вам некуда ехать – безусловно, зрелище не для слабонервных. “Не трамвай – объедет" здесь не работает. К счастью, в этой истории все ограничилось поврежденным транспортом, никто из людей не пострадал.

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Особенно хорошо удалось "выйти сухим из воды" водителю такси. Даже стоя на светофоре, он, очевидно, смотрел в зеркала заднего вида. Таксист успел молниеносно отреагировать на столкновение трамвая с белым хэтчбеком Renault Zoe, который находился позади такси, оценить обстоятельства и принять решение выехать на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с трамваем.

Водитель кроссовера Mercedes-Benz, который стоял перед желтым Logan, среагировать успел, а вот сообразить, куда бежать – нет. Вместо того, чтобы проехать налево, он попытался повернуть направо. Машинам в полосе справа бежать было некуда и в результате несколько панических действий водителей, несколько машин образовали цепную аварию. В целом пять автомобилей получили повреждения, трем машинам удалось избежать аварии.