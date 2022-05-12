Поврежденную в результате действий военных трамвайную колею в Пуще-Водице обещают восстановить в ближайшее время.

Специалисты службы путей КП "Киевпастранс" после обследования поврежденных участков саперами ГСЧС начали работы по восстановлению путей в Пуще-Водице. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Специалисты должны установить 250 метров рельсов, два стрелочных перевода и около 600 шпал.

Николай Поворозник рассказал, что во время наступления российских оккупантов на Киев от вражеского огня пострадали участки пути в Пуще-Водице. На 1-й и 9-й линиях минометные мины попали в трамвайное полотно. На конечной трамвайного маршрута № 12, что на 14-й линии, снаряд от российского «Града» повредил колею и уничтожил трамвайную подстанцию.

“Специалисты “Киевпастранса” работают для скорейшего восстановления любимого трамвайного маршрута киевлян. Потому что без сомнения, Пуща-Водицкий трамвай – визитка и один из символов нашего города. Исторический маршрут, которому более ста лет, пережил две мировые войны. И каждый раз город восстанавливал его. Восстановим наш легендарный маршрут и сейчас", – подчеркнул первый заместитель председателя КГГА.

Напомним, вместо трамвайного маршрута, который соединял Пущу-Водицу с остальной частью Оболонского района, все еще курсирует временный автобусный маршрут – 12Т.