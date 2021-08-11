Судя по тизерному видео, это будет премьера модели Note Aura NISMO.

Nissan объявила, что 17 августа в 12:00 по японскому стандартному времени откроет совершенно новую спортивную модель под брендом NISMO. Модель не раскрывается, но тизерное изображение от производителя демонстрирует нечто очень похожее на Nissan Note Aura.

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Если перед нами будущая спортивная версия Note Aura, можно ожидать улучшения характеристик электрического хэтчбека. Стандартная модель предлагает силовую установку e-Power. Мощность в 134 л.с. и 300 Нм крутящего момента обеспечивает электромотор, тогда как 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель в составе силовой установки действует как генератор для зарядки компактного литий-ионного аккумулятора.

Фото: Nissan Note Aura 2021 / Nissan

Специалистам NISMO уже приходилось работать с установками e-Power. Компания выпустила Note e-Power NISMO в 2018 году – хэтчбек отличался новыми настройками и мощными характеристиками силовой установки. Интересно будет посмотреть, сможет ли NISMO снова получить больше энергии от e-Power.