Судячи з тизерного відео, це буде прем'єра моделі Note Aura NISMO.

Nissan оголосила, що 17 серпня о 12:00 за японським стандартним часом відкриє абсолютно нову спортивну модель під брендом NISMO. Назва моделі не розкривається, але тизерне зображення від виробника демонструє щось дуже схоже на Nissan Note Aura.

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Якщо перед нами майбутня спортивна версія Note Aura, можна очікувати покращення характеристик електричного хетчбека. Стандартна модель пропонує силову установку e-Power. Потужність у 134 к.с. і 300 Нм крутного моменту забезпечує електромотор, тоді як 1,2-літровий трициліндровий бензиновий двигун у складі силової установки діє, як генератор для зарядки компактного літій-іонного акумулятора.

Фото: Nissan Note Aura 2021 / Nissan

Спеціалістам NISMO вже доводилось працювати з установками e-Power. Компанія випустила Note e-Power NISMO у 2018 році – хетчбек відрізнявся новими налаштуваннями та потужнішими характеристиками силової установки. Цікаво буде подивитися, чи зможе NISMO знову отримати більше енергії від e-Power.