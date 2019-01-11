Компания Terrafugia, основанная выпускниками Массачусетского технологического университета, которая громко заявила о себе на весь мир разработкой летающего автомобиля, вынашивает за стенами своего конструкторского бюро новую фантастическую идею.

TF-2 – транспортное средство, которое, как и его предшественник, способно будет передвигаться и по автодорогам, и по воздуху.

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Принципиальное отличие концепта – в его модульной конструкции. Отдельная пассажирская капсула, рассчитанная на четырех человек, – основа этого футуристического транспорта.

А в зависимости от потребностей, она может приспосабливаться к автомобильному шасси (для наземных поездок), и к летательному аппарату с вертикальным взлетом (для путешествий по воздуху).



Летающий автомобиль TF-2

Суть идеи заключается в том, чтобы пассажиры могли быстро и без задержек добраться до ближайшей взлетной площадки, и там пересесть на летающий автомобиль для продолжения своего маршрута.

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При этом покидать салон людям, которые находятся внутри, не придется, а сам процесс стыковки и обмена капсулами с летательным аппаратом займет каких-то две минуты, – это даже меньше, чем тот же упомянутый летающий автомобиль-гибрид тратит на смену своей конфигурации.

По замыслу креативщиков Terrafugia, их лет-мобиль второго поколения сможет передвигаться как под управлением профессионального пилота, так и в автономном режиме.

Видео о новой идее летающего автомобиля TF-2-в видео:

Нагадаємо, що Ілон Маск заявив, що нова Тесла літатиме.