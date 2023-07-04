Партия из 13 внедорожников Renault Duster включена в пакет помощи от United24 для выполнения задач, связанных с обеспечением спецсвязи.
Украинские военные получили подкрепление дронами и автомобилями для их перевозки. Фонд United 24 Вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации передал более 500 беспилотников, а также 13 внедорожников Renault Duster для выполнения задач, связанных с обеспечением спецсвязи.
Кстати говоря Renault Duster стал лидером продаж новых авто в июне
Среди переданных беспилотников:
- 6 беспилотных авиационных комплексов Flirt Cetus
- 3 квадрокоптера DJI M300
- 40 беспилотных авиационных комплексов STEN-2
- 100 беспилотных авиационных комплексов Phoenix 03 Heavy UCAV
- 5 квадрокоптеров DJI Mavic 3Е
- 18 квадрокоптеров Mavic 3T
- 6 беспилотных авиационных комплексов R-18
- 45 беспилотных авиационных комплексов SkyKnight
- 6 беспилотных авиационных комплексов Penguin MK-2
- 2 беспилотных авиационных комплекса EOS C VTOL
- 290 оптико-электронных комплексов «Сова»
Вскоре наши «птички» полетят туда, где они больше всего нужны, чтобы усилить оборону и сохранить как можно больше жизней военных. Это стало возможным благодаря вашим пожертвованиям! Спасибо всем, кто присоединился к сбору на «Армию дронов».