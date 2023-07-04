Партия из 13 внедорожников Renault Duster включена в пакет помощи от United24 для выполнения задач, связанных с обеспечением спецсвязи.

Украинские военные получили подкрепление дронами и автомобилями для их перевозки. Фонд United 24 Вместе с Государственной службой специальной связи и защиты информации передал более 500 беспилотников, а также 13 внедорожников Renault Duster для выполнения задач, связанных с обеспечением спецсвязи.

Кстати говоря Renault Duster стал лидером продаж новых авто в июне

Среди переданных беспилотников:

6 беспилотных авиационных комплексов Flirt Cetus

3 квадрокоптера DJI M300

40 беспилотных авиационных комплексов STEN-2

100 беспилотных авиационных комплексов Phoenix 03 Heavy UCAV

5 квадрокоптеров DJI Mavic 3Е

18 квадрокоптеров Mavic 3T

6 беспилотных авиационных комплексов R-18

45 беспилотных авиационных комплексов SkyKnight

6 беспилотных авиационных комплексов Penguin MK-2

2 беспилотных авиационных комплекса EOS C VTOL

290 оптико-электронных комплексов «Сова»

Вскоре наши «птички» полетят туда, где они больше всего нужны, чтобы усилить оборону и сохранить как можно больше жизней военных. Это стало возможным благодаря вашим пожертвованиям! Спасибо всем, кто присоединился к сбору на «Армию дронов».