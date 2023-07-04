Партія з 13 позашляховиків Renault Duster включений в пакет допомоги від United24 для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням спецзв'язку.

Українські військові отримали підкріплення дронами та автомобілями для їх перевезення. Фонд United 24 Разом із Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації передав понад 500 безпілотників, а також 13 позашляховиків Renault Duster для виконання завдань, пов'язаних із забезпеченням спецзв'язку.

До речі Renault Duster став лідером продажів нових авто у червні

Серед переданих безпілотників:

6 безпілотних авіаційних комплексів Flirt Cetus

3 квадрокоптери DJI M300

40 безпілотних авіаційних комплексів STEN-2

100 безпілотних авіаційних комплексів Phoenix 03 Heavy UCAV

5 квадрокоптерів DJI Mavic 3Е

18 квадрокоптерів Mavic 3T

6 безпілотних авіаційних комплексів R-18

45 безпілотних авіаційних комплексів SkyKnight

6 безпілотних авіаційних комплексів Penguin MK-2

2 безпілотні авіаційні комплекси EOS C VTOL

290 оптико-електронних комплексів «Сова»

Вже невдовзі наші «пташки» полетять туди, де вони найбільше потрібні, аби посилити оборону та зберегти якомога більше життів військових. Це стало можливим завдяки вашим внескам! Дякуємо всім, хто долучився до збору на «Армію дронів».