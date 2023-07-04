Таке зростання, вочевидь, пов'язано з відсутністю масового ввозу вживаних авто та налагодженням поставок нових легковиків.

У червні українці придбали 5,7 тисячі нових легковиків. Це на 47,4% більше, ніж у червні 2022 року, хоча й на 1,7% менше, ніж у травні-2023. Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів у червні 2023 року, описали динаміку ринку та визначили 15 найпопулярніших нових легковиків місяця.

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Динаміка ринку нових авто

Загалом з січня по червень 2023 року українці вперше зареєстрували 28,6 тисячі нових легковиків, що на 55,4% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.



Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, червень 2022 — червень 2023

Більшість нових легковиків у червні (91%, 5 173 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 9% (514 шт.).

Найбільше нових автомобілів протягом минулого місяця зареєстрували у місті Києві (2 005 шт.) та Київській області (695 шт.) — разом це майже половина (47,5%) від загальної кількості вперше зареєстрованих нових легковиків у червні. Також їх активно реєстрували у Дніпропетровській (495 шт.), Одеській (364 шт.) та Львівській (342 шт.) областях.



Продажі нових легковиків за регіонами України, червень 2023 року

Найменше нових машин вперше зареєстрували у Луганській (9 шт.), Донецькій (18 шт.), Чернівецькій (40 шт.), Чернігівській (53 шт.) та Волинській (55 шт.) областях.

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Найчастіше у червні, як і минулого місяця, під час купівлі нового легковика українці обирали Toyota (899 шт., 15,8%). Друге місце посів бренд Volkswagen (531 шт., 9,3%).

На третє місце опустився бренд Renault (512 шт., 9%), а на четвертому розташувалася Skoda (341 шт., 6%). Замикає першу п’ятірку Hyundai (337 шт., 5,9%).



Топ-15 найпопулярніших брендів нових легковиків у червні 2023 року

Серед моделей у шостому місяці 2023 року лідером продажів залишається Renault Duster (413 шт.). На другому місці розмістилася Toyota RAV-4 (314 шт.). Третю сходинку зайняв електричний Volkswagen ID.4 (199 шт.).

Четверте місце за підсумками червня дісталося Mazda CX-5 (176 шт.). Замикає першу п’ятірку Toyota Land Cruiser Prado (155 шт.).

До речі ось як може виглядати Toyota LC Prado

При цьому на ринку надалі зберігається тенденція щодо кросоверів: їх у топ-15 надалі більшість.



Топ-15 найпопулярніших моделей нових легковиків у червні 2023 року



Серед нових легковиків, переобладнаних в Україні та зареєстрованих у червні, найпопулярнішим виявився поліцейський Renault Duster (151 шт.), а також цивільні Skoda Kodiaq (88 шт.) та Skoda Karoq (61 шт.), їх виготовляють на закарпатському заводі «Єврокар» методом крупновузлового складання.