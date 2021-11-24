Незалежний дизайнер використав шпигунські знімки та доступну інформацію про майбутню новинку, щоб створити візуалізацію наступного LC Prado.

Toyota Land Cruiser нового покоління з індексом 300 став справжнім вибухом серед цьогорічних прем’єр, принаймні для самого виробника. Шалений попит на новий “Ленд Крузер” у всьому світі спровокував появу черг очікування у кілька років. Це не завадило японському бренду перевтілити Land Cruiser 300 у пікап Tundra, а от до інкарнації у Land Cruiser Prado справа поки не дійшла. За чутками, новий Prado затримається аж до 2024 року. Щоб скрасити очікування, дизайнер порталу Quto уявив, яким може бути новий “Прадо”.

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Дизайнер показав Land Cruiser Prado з оформленням передньої частини у дусі Land Cruiser 300 у версії GR Sport. У позашляховика такий самий малюнок радіаторної решітки замість вертикальних смуг у нинішнього Prado J150, а також горизонтальна вставка з написом Toyota, що замінює логотип. Це досить сміливе рішення, оскільки протягом останніх 20 років у Prado були вертикальні ґрати решітки радіатора.

У передньому бампері, там, де у Land Cruiser 300 ніші протитуманних фар, розміщені додаткові повітрозабірники, а на колісних арках є накладки з нефарбованого пластику.

Корма позашляховика виконана, як симбіоз дизайну LC 300 та нинішнього покоління Prado. Ліхтарі мають як вертикально розташовані елементи, так і горизонтальні, з'єднані чорною смугою. Бампер отримав сріблясту вставку, як у LC 300 GR Sport.

Наразі достеменно відомо, що Prado нового покоління буде використовувати ту ж платформу TNGA GA-F, що й Land Cruiser 300 та Tundra. Інсайдери повідомляють про збереження 2,8-літрового 200-сильного турбодизеля у лінійці моторів, хоча інші стверджують, що його замінить 299-сильний дизельний V6 об'ємом 3,3 літра. Альтернативу дизелю складе 3,5-літровий бензиновий V6 від Land Cruiser 300 (415 к.с.), а пізніше лінійку моторів має поповнити 400-сильна гібридна силова установка на базі чотирициліндрового 2,4-літрового мотора.