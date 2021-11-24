Независимый дизайнер использовал шпионские снимки и доступную информацию о будущей новинке, чтобы создать визуализацию следующего LC Prado.

Toyota Land Cruiser нового поколения с индексом 300 стал настоящим взрывом среди нынешних премьер, по крайней мере для самого производителя. Бешеный спрос на новый “Ленд Крузер” во всем мире спровоцировал появление очередей ожидания в несколько лет. Это не помешало японскому бренду перевоплотить Land Cruiser 300 в пикап Tundra, а вот до инкарнации у Land Cruiser Prado дело пока не дошло. По слухам, новый Prado задержится вплоть до 2024 года. Чтобы скрасить ожидания, дизайнер портала Quto представил, каким может быть новый “Прадо”.

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Дизайнер показал Land Cruiser Prado с дизайном передней части в духе Land Cruiser 300 в версии GR Sport. У внедорожника такой же рисунок радиаторной решетки вместо вертикальных полос как у нынешнего Prado J150, а также горизонтальная вставка с надписью Toyota, заменяющая логотип. Это довольно смелое решение, поскольку в течение последних 20 лет у Prado были вертикальные решетки радиатора.

В переднем бампере, там, где у Land Cruiser 300 ниши противотуманных фар, размещены дополнительные воздухозаборники, а на колесных арках есть накладки из не крашенного пластика.

Корма внедорожника выполнена, как симбиоз дизайна LC 300 и нынешнего поколения Prado. Фонари имеют как вертикально расположенные элементы, так и горизонтальные, Соединенные черной полосой. Бампер получил серебристую вставку, как у LC 300 GR Sport.

Сейчас доподлинно известно, что Prado нового поколения будет использовать ту же платформу TNGA GA-F, что и Land Cruiser 300 и Tundra. Инсайдеры сообщают о сохранении 2,8-литрового 200-сильного турбодизеля в линейке моторов, хотя другие утверждают, что его заменит 299-сильный дизельный V6 объемом 3,3 литра. Альтернативу дизелю составит 3,5-литровый бензиновый V6 от Land Cruiser 300 (415 л.с.), а позже линейку моторов должна пополнить 400-сильная гибридная силовая установка на базе четырехцилиндрового 2,4-литрового мотора.