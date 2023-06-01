Більшість нових легковиків у травні (87,9%) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 12,1%.

У травні українці придбали 5,8 тисячі нових легковиків. Це на 53,5% більше, ніж у травні 2022 року і на 13,8% більше, ніж у квітні-2023. Таким чином, тренд зростання продажів нових легковиків в Україні продовжується.

До початку повномасштабного вторгення щомісяця продавали близько 10 тисяч авто, тобто ринок нових авто сьогодні складає уже близько 60% від цього показника, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

До речі які нові авто купували українці у травні

Найчастіше у травні, як і минулого місяця, під час купівлі нового легковика українці обирали Toyota (759 шт., 13%). Друге місце зайняв бренд Renault (526 шт., 9%).

На третє місце піднявся бренд Volkswagen (526 шт., 9%), а на четвертому розташувався Hyundai (388 шт., 6,7%). Замикає першу п’ятірку український бренд СКС (380 шт., 6,5%). Під цією маркою українське підприємство «Спец-Ком-Сервіс» випускає спеціальні та спеціалізовані автомобілі на імпортних шасі.

Серед моделей у п’ятому місяці 2023 року лідером продажів, з великим відривом від найближчих конкурентів, залишається Renault Duster (415 шт.). На другому місці, як і у квітні, розмістилася Toyota RAV-4 (269 шт.). Третю сходинку зайняла поліцейська Toyota Corolla (206 шт.). Більшість із них (180 шт.) — це модель СКС TAC-26ТП, переобладнана раніше згаданим ТОВ "Спец-Ком-Сервіс«.

Четверте місце за підсумками травня дісталося електричному Volkswagen ID.4 (176 шт.). Замикає першу п’ятірку Hyundai Tucson (162 шт.). При цьому на ринку зберігається тенденція щодо кросоверів: їх у топ-15 надалі більшість — 10 цивільних та один поліцейський Renault Duster.

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Серед нових легковиків, переобладнаних в Україні та зареєстрованих у травні, найпопулярнішою виявилися спеціалізовані авто: поліцейські Toyota Corolla (206 шт.) та Renault Duster (145 шт.). Серед цивільних моделей найбільше було Skoda Kodiaq (103 шт.), їх виготовляють на закарпатському заводі «Єврокар» методом крупновузлового складання.