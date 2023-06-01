Большинство новых легковых автомобилей в мае (87,9%) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 12,1%.

В мае украинцы приобрели 5,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 53,5% больше, чем в мае 2022 года, и на 13,8% больше, чем в апреле-2023. Таким образом, тренд роста продаж новых легковых автомобилей в Украине продолжается.

До начала полномасштабного вторжения ежемесячно продавали около 10 тысяч автомобилей, то есть рынок новых легковушек сегодня составляет уже около 60% этого показателя, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Кстати говоря какие новые авто покупали украинцы в мае

Чаще всего в мае, как и в прошлом месяце, при покупке новой легковушки украинцы выбирали Toyota (759 шт., 13%). Второе место занял бренд Renault (526 шт., 9%).

На третье место поднялся бренд Volkswagen (526 шт., 9%), а на четвертом расположился Hyundai (388 шт., 6,7%). Замыкает первую пятерку украинский бренд СКС (380 шт., 6,5%). Под этой маркой украинское предприятие "Спец-Ком-Сервис" выпускает специальные и специализированные автомобили на импортных шасси.

Среди моделей в пятом месяце 2023 года лидером продаж с большим отрывом от ближайших конкурентов остается Renault Duster (415 шт.). На втором месте, как и в апреле, разместилась Toyota RAV-4 (269 штук). Третью строчку заняла полицейская Toyota Corolla (206 шт.). Большинство из них (180 шт.) – это модель СКС TAC-26ТП, переоборудованная ранее упомянутым ООО “Спец-Ком-Сервис".

Четвертое место по итогам мая досталось электрическому Volkswagen ID.4 (176 шт.). Замыкает первую пятерку Hyundai Tucson (162 шт.). При этом на рынке сохраняется тенденция кроссоверов: их в топ-15 в дальнейшем большинство — 10 гражданских и один полицейский Renault Duster.

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Среди новых легковушек, переоборудованных в Украине и зарегистрированных в мае, наиболее популярными оказались специализированные авто: полицейские Toyota Corolla (206 шт.) и Renault Duster (145 шт.). Среди гражданских моделей больше всего было Skoda Kodiaq (103 шт.), их изготовляют на закарпатском заводе «Еврокар» методом крупноузловой сборки.