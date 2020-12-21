Компания Porsche разработала новое поколение фирменных детских автокресел, которые соответствуют европейскому стандарту безопасности i-size.

Линейку фирменных продуктов Porsche Techquipment пополнили детские кресла для младенцев Baby Seat и детей старшего возраста Kid Seat. Они оснащены шеститочечными ремнями безопасности.

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Автокресла доступны в черном и голубом цветах. Кресло Baby Seat с посадкой против хода подходит для детей ростом от 40 до 83 сантиметров. Встроенный подголовник с регулировками позволяет настраивать кресло по мере роста ребенка. Автокресло Kid Seat, с посадкой за ходом движения, подходит для детей ростом от 76 до 105 сантиметров.

В качестве дополнительной опции Porsche предлагает базу Flex Base, которая устанавливается в автомобильные крепления ISOFIX и позволяет быстро вставить в нее детское кресло. Обе модели детских автокресел соответствуют новому стандарту безопасности Европейского Союза i-size, который учитывает не только вес, но и рост ребенка, а также обеспечивает улучшенную защиту от боковых ударов, особенно в области головы и шеи.

Фото: етские автокресла Porsche / Porsche